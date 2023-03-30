СБУ задержала корректировщика российских обстрелов по подстанциям
Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, наводившего российские ракеты на местные электроподстанции
Об этом информирует пресс-служба СБУ в telegram .
По данным следствия, речь идет о жителе Одесчины, передававшем российским кураторам координаты местной критической инфраструктуры, в том числе электроподстанций.
"Соответствующую информацию оккупанты использовали для подготовки и осуществления прицельных ракетных ударов по украинским энергообъектам", - говорится в сообщении.
Еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину мужчина пытался организовать в Одессе вражескую пропагандистскую сеть, агитировавшую местных жителей поддержать российских захватчиков.
Правоохранители установили, что для этого вражеский информатор администрировал несколько пророссийских телеграм-каналов, где разгонял дезинформацию о ситуации на южном фронте и пытался дискредитировать Силы обороны.
Кроме того, злоумышленник собирал разведданные о местах базирования украинских сил в Одесской области, чтобы затем передать представителям ФСБ.
В ведомстве сообщили, что во время обысков по месту жительства агента обнаружены компьютерная техника, флешки и документы, подтверждающие его незаконную деятельность.
Злоумышленник был задержан, ему сообщено о подозрении в государственной измене.
- 28 марта Служба безопасности Украины разоблачила российского агента , собиравшего конфиденциальную информацию о техническом обустройстве государственной границы в пределах Черниговской области.
- 29 марта СБУ разоблачила завербованного российскими спецслужбами диверсанта, разведывавшего расположение складов с боеприпасами и баз военной техники ВСУ на Донбассе.
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