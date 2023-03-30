Об этом информирует пресс-служба СБУ в telegram .

По данным следствия, речь идет о жителе Одесчины, передававшем российским кураторам координаты местной критической инфраструктуры, в том числе электроподстанций.

"Соответствующую информацию оккупанты использовали для подготовки и осуществления прицельных ракетных ударов по украинским энергообъектам", - говорится в сообщении.

Еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину мужчина пытался организовать в Одессе вражескую пропагандистскую сеть, агитировавшую местных жителей поддержать российских захватчиков.

Правоохранители установили, что для этого вражеский информатор администрировал несколько пророссийских телеграм-каналов, где разгонял дезинформацию о ситуации на южном фронте и пытался дискредитировать Силы обороны.

Кроме того, злоумышленник собирал разведданные о местах базирования украинских сил в Одесской области, чтобы затем передать представителям ФСБ.

В ведомстве сообщили, что во время обысков по месту жительства агента обнаружены компьютерная техника, флешки и документы, подтверждающие его незаконную деятельность.

Злоумышленник был задержан, ему сообщено о подозрении в государственной измене.