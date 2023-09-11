СБУ задержала корректировщика новых атак по столичным ТЭЦ: им оказался нацгвардеец

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ в Киеве, который занимался подготовкой новых воздушных атак России по объектам критической инфраструктуры столицы.

Задержанным оказался контрактник одной из воинских частей Национальной гвардии, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в январе этого года.

"Чтобы привлечь военного к негласному сотрудничеству, ФСБ задействовала своего резидента (руководителя агентурной группы). Им оказался бывший военнослужащий Нацгвардии, уволившийся со службы по состоянию здоровья и выехавший в одну из европейских стран. Там он начал работать на ФСБ", - говорится в сообщении.

Находясь за пределами Украины, резидент давал указания по сбору геолокации тепловых электростанций в Киеве. В частности, врага интересовали сведения о техническом состоянии энергообъектов и уровнем их защиты подразделениями Сил обороны.

Всю полученную информацию российский агент направлял резиденту через мессенджер в виде фотографий с описанием системы охраны. За каждое выполненное задание оба фигуранта получали от ФСБ от 100 до 1 тыс. долларов США. Сумма зависела от сложности проделанной «работы» и важности полученной информации.

По данным следствия, разведывательные сведения потребовались оккупантам для подготовки к новым воздушным ударам по Киеву на период холодов. Сотрудники СБУ задержали российского агента в результате многоэтапной спецоперации при выполнении им вражеской задачи.

В ходе обыска по месту его проживания в Киеве обнаружена компьютерная техника и мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.

Следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц).

Задержанный агент ФСБ находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Примечание : в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.