Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Вражеский агент оказался жителем города Рени Одесской области. Спецслужбы РФ завербовали мужчину после начала полномасштабного вторжения.

У коллаборанта были прокремлевские взгляды, которые он активно афишировал. Он также разведывал места дислокации и перемещения Сил обороны Украины на Юге, собирал информацию о местах базирования подразделений ВСУ, силовых и правоохранительных структур, количестве личного состава и военной техники.

Кроме того, коллаборант устанавливал координаты блокпостов и объектов критической инфраструктуры, особенно в сфере тепло- и энергоснабжения.

Эти данные оккупанты планировали использовать для подготовки диверсий и воздушных ударов, в том числе крылатыми ракетами и дронами-камикадзе.

По данным СБУ, злоумышленник передавал оккупантам разведданные через анонимный Telegram-канал, в виде фотоотчетов и меток на электронной карте с подробным описанием наблюдений.

Коллаборант был задержан на попытке передачи закрытых сведений РФ. Агенту оккупантов сообщили о подозрении в госизмене и арестовали его.

Ранее, ночью 26 сентября, россияне атаковали Одесчину дронами-камикадзе.

Аналитик Defense Express Сергей Згурец заявил, что на территории Украины находятся иранские инструкторы, помогающие россиянам использовать дроны-камикадзе.

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