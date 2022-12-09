СБУ задержала коллаборанта, который обесточил часть Донбасса и перенаправил энергию на нужды РФ
Служба безопасности разоблачила приспешника военных РФ: бывший работник электросетей Донецкой области отсоединил от питания Лиман и направил энергию на нужды оккупантов
Об этом сообщила Служба безопасности Украины на своем сайте.
Сообщается, что правоохранители задержали приспешника оккупантов во время проведения стабилизационных мероприятий на деоккупированной территории Донбасса.
Колаборантом оказался эксработник местных электросетей, вставший на сторону захватчиков во время оккупации региона. Его назначили руководителем "РЭС Краснолиманского района", которое контролировало "Министерство угля и энергетики" террористической организации "ДНР".
"Чтобы набрать "штат" и провести технические мероприятия, он наладил сотрудничество с представителями "региональной энергоснабжающей компании" временно оккупированной Горловки", - добавляет пресс-служба.
Когда мужчина занимал должность в оккупационном органе, он "отсоединил" Лиман от электропитания и перенаправил на нужды военных РФ. Таким образом, россияне с помощью коллаборанта обеспечивали энергоснабжение своих органов "власти", военных баз и складов с оружием и боеприпасами.
После освобождения Лимана мужчина пытался бежать из города.
Сейчас его содержат под стражей. Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
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