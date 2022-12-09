Об этом сообщила Служба безопасности Украины на своем сайте.

Сообщается, что правоохранители задержали приспешника оккупантов во время проведения стабилизационных мероприятий на деоккупированной территории Донбасса.

Колаборантом оказался эксработник местных электросетей, вставший на сторону захватчиков во время оккупации региона. Его назначили руководителем "РЭС Краснолиманского района", которое контролировало "Министерство угля и энергетики" террористической организации "ДНР".

"Чтобы набрать "штат" и провести технические мероприятия, он наладил сотрудничество с представителями "региональной энергоснабжающей компании" временно оккупированной Горловки", - добавляет пресс-служба.

Когда мужчина занимал должность в оккупационном органе, он "отсоединил" Лиман от электропитания и перенаправил на нужды военных РФ. Таким образом, россияне с помощью коллаборанта обеспечивали энергоснабжение своих органов "власти", военных баз и складов с оружием и боеприпасами.

После освобождения Лимана мужчина пытался бежать из города.

Сейчас его содержат под стражей. Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, СБУ задержала в Одессе агента России, пытавшегося разведать размещение украинских противокорабельных ракетных комплексов "Нептун" для дальнейшей передачи врагу

9 декабря также сообщалось , что Служба безопасности Украины собрала неопровержимые доказательства вины руководителя Почаевской духовной семинарии в антиукраинской деятельности.

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