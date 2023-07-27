СБУ задержала харьковчанина, обвиняемого в подготовке ракетной атаки на город
Служба безопасности задержала и сообщила о подозрении харьковчанину, обвиняемому в подготовке нового воздушного удара России на город
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Подозреваемым оказался местный житель, попавший в поле зрения российских спецслужб из-за своих публикаций в соцсетях, которые он совершал после начала полномасштабного вторжения.
Мужчина, по данным СБУ, входил в состав агентурного аппарата главного управления генерального штаба ВС России.
Как отмечает пресс-центр Службы безопасности, для выполнения задания от оккупантов он объезжал территорию города и скрыто фиксировал места базирования Сил обороны. Его интересовали также координаты железнодорожных узлов, где разгружают военную технику и боеприпасы ВСУ
Однако правоохранители задержали мужчину вблизи одного из промышленных объектов Харькова, где он проводил доразведку местности. В ходе обыска задержанного СБУ обнаружила мобильные телефоны и компьютерную технику, которые он использовал для переписки с оккупантами.
Следователи Службы безопасности сообщили харьковчанину о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ему может грозить пожизненное заключение.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- Служба безопасности задержала и сообщила о подозрении предполагаемому агенту российского ГРУ, который под видом студента собирал информацию о перемещении сил обороны.
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