СБУ задержала группировку, которая более 10 лет "работала" на Виннитчине

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что правоохранители задержали лидера "банды", известного криминального авторитета по прозвищу "Комар". Также с ним были еще два участника группировки. Среди них – подсанкционный "уголовный авторитет", оказывающий влияние в криминальной среде.

Правоохранители установили, что подозреваемые более 10 лет терроризировали местных жителей и требовали с них деньги за несуществующие долги. Мужчины действовали с особой жестокостью и постепенно распространяли свое преступное воздействие на территории региона.

Для этого задержанные создавали искусственные конфликтные ситуации, а затем требовали больших сумм денег за разрешение споров. В случае отказа участники группировки угрожали потерпевшим и близким насилием и физической расправой, а также уничтожением частного имущества.

"Задокументировано, как лидер банды "Комар" и его приспешники требовали с местного предпринимателя 20 тыс. долларов США и угрожали убийством, если он не оплатит деньги. Сотрудники СБУ задержали злоумышленников "на горячем" при передаче первой части "дани" в размере 10 тыс. американских долларов", - говорится в сообщении.

Как сообщает СБУ, во время обысков по местам жительства задержанных изъято:

огнестрельное, травматическое и холодное оружие;

долговые расписки от потерпевших и черновые записи с учетом уплаченных денег;

большие суммы наличных, полученные преступным путем;

мобильные телефоны с поличным.

В настоящее время лидер банды и ее активные участники сообщены о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения). Задержанным грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Примечание. Согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.