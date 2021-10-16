СБУ задержала грабителей банков, которые использовали документы усопших бойцов АТО-ООС

Такую информацию сегодня, 16 октября 2021 года, распространил пресс-центр ведомства, передает Еспресо.TV .



"Все это время они скрывались от следствия и осуществляли тяжкие преступления имущественного характера. В частности, завладение транспортными средствами и другим имуществом. Сейчас эти нарушения расследуются органами Нацполиции", - отмечается в пресс-релизе.

По полученным СБУ данным, злоумышленники скрывались на базе в Донецкой области. Этот объект имеет особую систему защиты и круглосуточное видеонаблюдение.

"Чтобы обеспечить передвижение злоумышленников за пределами базы, они использовали документы погибших бойцов и военнослужащих, уволившихся со службы", - говорит СБУ.

Данная группировка постоянно имела при себе боевое огнестрельное оружие, ручные гранаты и "в любой момент была готова оказать вооруженное сопротивление правоохранителям".

"В целом преступная группировка состояла из семи человек. Двое из них погибли от полученных ранений еще в 2016 году, когда оказывали вооруженное сопротивление правоохранителям, а еще двое - были задержаны ранее и находились под мерой пресечения", - конкретизируют в СБ Украины.





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