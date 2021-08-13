СБУ задержала двух террористов, которые воевали против Украины и скрывались на подконтрольной территории
Служба безопасности Украины во время спецоперации в Одесской и Харьковской областях задержала двух экс-учасников НЗФ
Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы .
СБУ установила, что они причастны к обстрелам позиций сил АТО.
По данным следствия, в рядах оккупантов они находились в 2014 - 2016 годах. За этот период они воевали против Украины в районах Донецка, Дебальцево, Широкино и Докучаевска.
Следователи сообщили задержанным о подозрении за участие в террористической организации.
Продолжаются действия для установления всех обстоятельств деятельности подозреваемых и привлечения к видповидалности других лиц.
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