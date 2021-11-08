СБУ задержала двух шпионов, пытавшихся похитить тайные военные материалы для иностранных спецслужб
Контрразведка СБУ задержала двух шпионов, пытавшихся выкрасть материалы тайных военных разработок для иностранных спецслужб
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали в Харькове иностранца и гражданина Украины, работавших в пользу спецслужб одной из стран Восточной Азии. Сотрудники СБУ задержали злоумышленников "на горячем" после получения ими материалов, составляющих государственную тайну", - говорится в сообщении.
Иностранец, долгое время находившийся в Украине, получал тайные сведения в сфере материаловедения, имеющие военное назначение.
Также он обращался к украинским специалистам этой сферы. Второго соучастника, гражданина Украины, привлек за денежное вознаграждение.
Разведчикам удалось обнаружить шпионов благодаря перехваченному разговору.
В диалоге один из злоумышленников отмечает, что должны передать большой пакет документов - 2 папки. Также будет электронный пакет с формулами и разработками. Эти документы передала третья сторона.
"Я ему объяснил, что вы должны рискнуть, вы должны дать нам технологическую карту. И если она подходит, значит, мы с вами поработаем".
Поэтому, если вам интересно, напишите ему, чтобы он передал мне технологическую карту. А я дальше знаю, что делать", - такие объяснения давал украинец иностранному партнеру.
Сразу после передачи этих документов СБУ задержала злоумышленников.
Иностранцу сообщили о подозрении по ст. 114 УК Украины (шпионаж). Украинцу объявили о подозрении в государственной измене по ст. 111 УК Украины. Обоим избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
- Напомним, в Сумской области Служба безопасности задержала двух человек, которые использовали фейковые удостоверения работников СБУ, чтобы потребовать деньги с чиновников и предпринимателей региона.
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