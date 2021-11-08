СБУ задержала двух шпионов, пытавшихся похитить тайные военные материалы для иностранных спецслужб

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали в Харькове иностранца и гражданина Украины, работавших в пользу спецслужб одной из стран Восточной Азии. Сотрудники СБУ задержали злоумышленников "на горячем" после получения ими материалов, составляющих государственную тайну", - говорится в сообщении.

Иностранец, долгое время находившийся в Украине, получал тайные сведения в сфере материаловедения, имеющие военное назначение.

Также он обращался к украинским специалистам этой сферы. Второго соучастника, гражданина Украины, привлек за денежное вознаграждение.



Разведчикам удалось обнаружить шпионов благодаря перехваченному разговору.



В диалоге один из злоумышленников отмечает, что должны передать большой пакет документов - 2 папки. Также будет электронный пакет с формулами и разработками. Эти документы передала третья сторона.



"Я ему объяснил, что вы должны рискнуть, вы должны дать нам технологическую карту. И если она подходит, значит, мы с вами поработаем".

Поэтому, если вам интересно, напишите ему, чтобы он передал мне технологическую карту. А я дальше знаю, что делать", - такие объяснения давал украинец иностранному партнеру.



Сразу после передачи этих документов СБУ задержала злоумышленников.

Иностранцу сообщили о подозрении по ст. 114 УК Украины (шпионаж). Украинцу объявили о подозрении в государственной измене по ст. 111 УК Украины. Обоим избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.