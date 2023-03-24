Об этом сообщили в telegram-канале Службы безопасности Украины.

Отмечается, что в начале февраля 2023 их завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ по Алтайскому краю. Вербовка проходила через telegram-канал, где фигуранты периодически публиковали свои прокремлевские комментарии.

Также известно, что по указаниям врага агенты разведывали расположение украинских военных объектов и правоохранительных органов.

"В Запорожье приспешником врага оказался инженер-конструктор предприятия Мотор Сич, который собирал информацию о Силах обороны на территории областного центра", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сотрудники СБУ задержали предателя во время выполнения им разведывательной задачи – фотографировал здания военного госпиталя и прокуратуры с привязкой к местности.

Еще один российский агент был задержан в пригороде Киева, когда он пытался осуществить фотофиксацию одного из зданий Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Развединформация потребовалась оккупантам для проведения ракетных ударов по украинским объектам и подготовки диверсий на территории регионов.

"В ходе обыска у задержанных обнаружены мобильные телефоны с доказательствами выполнения вражеских задач и переписка с агрессором. В настоящее время обе фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственное предательство) Уголовного кодекса Украины", - добавляется в посте.



Суд избрал им меру пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Также в telegram-канале Офиса Генерального прокурора отмечается, что при процессуальном руководстве прокуроров Киевской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении инженеру-конструктору завода "Мотор Сич" и 17-летнему жителю Киевщины по фактам государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст.111 УК Украины).