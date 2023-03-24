СБУ задержала двух российских агентов: среди них – инженер-конструктор завода Мотор Сич
Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили двух агентов ФСБ, проводивших разведывательно-подрывную деятельность на Киевщине и Запорожье
Об этом сообщили в telegram-канале Службы безопасности Украины.
Отмечается, что в начале февраля 2023 их завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ по Алтайскому краю. Вербовка проходила через telegram-канал, где фигуранты периодически публиковали свои прокремлевские комментарии.
Также известно, что по указаниям врага агенты разведывали расположение украинских военных объектов и правоохранительных органов.
"В Запорожье приспешником врага оказался инженер-конструктор предприятия Мотор Сич, который собирал информацию о Силах обороны на территории областного центра", - говорится в сообщении.
Сообщается, что сотрудники СБУ задержали предателя во время выполнения им разведывательной задачи – фотографировал здания военного госпиталя и прокуратуры с привязкой к местности.
Еще один российский агент был задержан в пригороде Киева, когда он пытался осуществить фотофиксацию одного из зданий Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Развединформация потребовалась оккупантам для проведения ракетных ударов по украинским объектам и подготовки диверсий на территории регионов.
"В ходе обыска у задержанных обнаружены мобильные телефоны с доказательствами выполнения вражеских задач и переписка с агрессором. В настоящее время обе фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственное предательство) Уголовного кодекса Украины", - добавляется в посте.
Суд избрал им меру пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Также в telegram-канале Офиса Генерального прокурора отмечается, что при процессуальном руководстве прокуроров Киевской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении инженеру-конструктору завода "Мотор Сич" и 17-летнему жителю Киевщины по фактам государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст.111 УК Украины).
- 22 марта Служба безопасности Украины задержала изменника, корректировавшего российские обстрелы по учреждениям Донецкой области. По его наведению, в частности, был нанесен удар по школе в Краматорске 5 марта.
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