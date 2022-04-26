СБУ задержала двух работников, корректировавших огонь врагов по бронетанковым заводам, - Укроборонпром

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпром.

"Служба безопасности Украины задержала ведущего инженера одного из заводов Укроборонпрома за вероятную причастность к ракетному удару по предприятию. Сотрудник разоблачил подразделение безопасности самого завода. Коллаборант сообщил о последствиях ракетных обстрелов предприятия в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.

Кроме того, задержан еще один корректировщик огня по заводам Укроборонпрома – это бывший сотрудник завода. Основанием для этого стало сообщение подразделения безопасности другого предприятия Концерна. Мужчина предоставлял россиянам координаты для нанесения ракетных ударов по заводу и корректировал огонь затем.

Укроборонпром в инициативном порядке обратился в СБУ с просьбой расследовать дела по подрыву обороноспособности Украины.

Напомним, Гендиректор госпредприятия "Антонов" отстранен от должности. Продолжается расследование

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