СБУ задержала двух работников, корректировавших огонь врагов по бронетанковым заводам, - Укроборонпром
Один из них действует ведущий инженер, а другой – бывший сотрудник концерна
Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпром.
"Служба безопасности Украины задержала ведущего инженера одного из заводов Укроборонпрома за вероятную причастность к ракетному удару по предприятию. Сотрудник разоблачил подразделение безопасности самого завода. Коллаборант сообщил о последствиях ракетных обстрелов предприятия в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.
Кроме того, задержан еще один корректировщик огня по заводам Укроборонпрома – это бывший сотрудник завода. Основанием для этого стало сообщение подразделения безопасности другого предприятия Концерна. Мужчина предоставлял россиянам координаты для нанесения ракетных ударов по заводу и корректировал огонь затем.
Укроборонпром в инициативном порядке обратился в СБУ с просьбой расследовать дела по подрыву обороноспособности Украины.
- Напомним, Гендиректор госпредприятия "Антонов" отстранен от должности. Продолжается расследование
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