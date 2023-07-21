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СБУ задержала двух пророссийских агитаторов, один из них – экс-учитель киевского лицея

21 июля, 2023 пятница
14:37
Криминал

Служба безопасности Украина задержала жителей Киева и Харьковщины, оправдывающих вооруженную агрессию России против Украины. Один из пророссийских агитаторов оказался бывшим учителем киевского лицея

Об этом пишет пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности заблокировала в Киеве и Харьковской области подрывную деятельность еще двух сторонников рашизма, которые оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины. Злоумышленники повторяли нарративы Кремля в эфирах российских медиа, а также во время общения среди своих знакомых", - говорится в сообщении.

Пророссийский агитатор из Киева оказался бывшим преподавателем одного из столичных лицеев. Среди своих бывших учеников он пропагандировал идеи священника-блогера РПЦ Андрея Ткачева, которому СБУ ранее уведомила о подозрении за призывы к уничтожению украинских городов.

Отмечается, что он также пытался навязывать постулаты рашизма под авторством российского псевдоисторика Евгения Спицина, отрицавшего существование Украины как суверенного государства. Кроме того, враждебный пропагандист склонял знакомых граждан призывного возраста "откашивать" от службы в рядах Сил обороны и восхвалял руководителей Кремля.

К тому же, на Харьковщине СБУ разоблачили еще одного прокремлевского агитатора, который принимал участие в постановочных сюжетах российских медиа в период временной оккупации региона.

В Службе безопасности сообщают, что тогда он проживал в захваченном россиянами в то время населенном пункте и "раздавал" интервью прокремлевским информагентствам, в которых называл войну в Украине гражданским конфликтом. Также в этих сюжетах он добровольно призвал украинских защитников сложить оружие в пользу страны-агрессора.

Такие видео росСМИ представляли якобы позицию рядовых граждан Украины и использовали для массового распространения в информпространстве.

Как говорят в СБУ, после освобождения региона силами ВСУ злоумышленник "залег ко дну" и таким образом надеялся избежать правосудия. Однако Служба безопасности помешала его планам.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по статье об оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорифификации ее участников. Мужчинам грозит до 8 лет тюрьмы.

Примечание. Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

СБУ затримала двох проросійських агітаторів

Фото: пресс-служба СБУ


СБУ затримала двох проросійських агітаторів

Фото: пресс-служба СБУ

  • Также 21 июля СБУ задержала жителя Николаевщины, который во время оккупации его села принял сторону захватчиков, помогал им похищать патриотов и инсценировал их расстрелы.
Украина
Россия
СБУ
новости Киева
Харковщина
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