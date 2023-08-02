СБУ задержала двух харьковчан, подозреваемых в корректировке вражеских ударов по городу
Служба безопасности разоблачила и задержала в Харькове двух мужчин, которые якобы собирали данные о подразделениях ВСУ и наводили вражеские удары на город
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что задержанными оказались двое безработных жителей областного центра. Они якобы перемещались по территории Харькова на велосипедах и снимали места, где, по их мнению, дислоцируются украинские военнослужащие.
В дальнейшем, по данным СБУ, мужчины отмечали эти локации на гугл-карте и отправляли скриншоты с отметками в свой куратор из России.
Сотрудники СБУ задержали обоих участников группы "на горячем" во время сбора данных о дислокации одного из подразделений Сил обороны. Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении. Им может грозить до 12 лет тюрьмы.
Также в рамках уголовного производства проверяется их причастность к наведению по Харькову российских дронов-камикадзе "шахед" во время ночной атаки 1 августа 2023 года.
Предостережение : Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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