СБУ задержала двух харьковчан, подозреваемых в корректировке вражеских ударов по городу

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что задержанными оказались двое безработных жителей областного центра. Они якобы перемещались по территории Харькова на велосипедах и снимали места, где, по их мнению, дислоцируются украинские военнослужащие.

В дальнейшем, по данным СБУ, мужчины отмечали эти локации на гугл-карте и отправляли скриншоты с отметками в свой куратор из России.

Сотрудники СБУ задержали обоих участников группы "на горячем" во время сбора данных о дислокации одного из подразделений Сил обороны. Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении. Им может грозить до 12 лет тюрьмы.

Также в рамках уголовного производства проверяется их причастность к наведению по Харькову российских дронов-камикадзе "шахед" во время ночной атаки 1 августа 2023 года.

Предостережение : Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.