СБУ задержала диверсантов, агентов РФ и коллаборанта

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



В Херсонской области украинская спецслужба установила коллаборанта, который помогал российским военным похищать мирных жителей и участвовал в пытках незаконно задержанных местных жителей.



Во Львовской области контрразведчики задержали вражеского агента, собиравшего разведывательную информацию на западной части Украины.



В Донецкой области разоблачили жителя Первомайского, который поставлял разведку российской артиллерии данными о позициях и перемещениях подразделений ВСУ.



В Ровенской области к 13 годам заключения был приговорен агент ФСБ, который готовил диверсии на объекте критической инфраструктуры региона.



СБУ также открыла уголовное производство против руководителя следственного комитета РФ Бастрыкина, пытающегося незаконно распространять юрисдикцию этого федерального органа рашистов на временно оккупированной территории Украины.



Напомним, на перехваченных СБУ разговорах оккупант рассказал, что в Мариуполе кадыровцы ведут себя как звери и стреляют детям по ногам.

В Днепропетровской области СБУ обезвредила банду, которая нападала на подразделения Теробороны.