Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

Силовики задержали агента российского ГРУ. Среди изъятого у злоумышленника – более 3 кг тротила, противотанковая мина и взрыватели.



Следствие выяснило, что злоумышленник собирал разведданные о перевозке военной техники, вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов на отдельных участках Одесской железной дороги для передачи информации военной разведке России и подготовки взрывов.



"Сотрудники СБУ своевременно установили местонахождение злоумышленника, задокументировали преступные действия и задержали его при настройке устройства дистанционного наблюдения за маршрутом железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении спецслужбы.



"По данным следствия, вражеским приспешником оказался бывший чиновник одного из райотделов милиции в Одессе. После начала полномасштабного вторжения он был завербован представителем ГРУ РФ для проведения разведывательно-подрывной деятельности в регионе", - добавили в СБУ.



Против злоумышленника возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о государственной измене. Продолжается досудебное следствие.

На Буковине жителя Одесщины посадили на 15 лет за госсовет: мужчина сбриал разведданные об ВСУ в интересах России и поддерживаемой им террористической организации "ДНР".

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