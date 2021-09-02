СБУ задержала чиновника и депутата горсовета Полтавы
Служба безопасности Украины задержала чиновника одного из управлений Полтавского городского совета, а также местного депутата
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
СБУ разоблачила на получении неправомерной выгоды должностных лиц одного из управлений Полтавского городского совета и депутата горсовета.
"Злоумышленники пытались организовать систему поборов с местных предпринимателей при выдаче разрешительных документов на строительство и благоустройство. В случае отказа платить угрожали создать препятствия в ведении предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.
По данным следствия стоимость таких разрешительных документов для одного из местных предпринимателей злоумышленники оценили в $5 тыс.
Оперативники СБУ задержали депутата в соответствии со ст. 208 УПК Украины при получении второго транша "платежа".
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины задержанному и причастным должностным лицам в ближайшее время планируется объявить о подозрении. Продолжаются следственные действия.
- Напомним, что 2 сентября в Полтавском городском совете проводили обыски.
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