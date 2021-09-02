Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество СБУ задержала чиновника и депутата горсовета Полтавы

СБУ задержала чиновника и депутата горсовета Полтавы

2 сентября, 2021 четверг
18:45
Общество

Служба безопасности Украины задержала чиновника одного из управлений Полтавского городского совета, а также местного депутата

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ разоблачила на получении неправомерной выгоды должностных лиц одного из управлений Полтавского городского совета и депутата горсовета.

"Злоумышленники пытались организовать систему поборов с местных предпринимателей при выдаче разрешительных документов на строительство и благоустройство. В случае отказа платить угрожали создать препятствия в ведении предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.

По данным следствия стоимость таких разрешительных документов для одного из местных предпринимателей злоумышленники оценили в $5 тыс.

Оперативники СБУ задержали депутата в соответствии со ст. 208 УПК Украины при получении второго транша "платежа".

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины задержанному и причастным должностным лицам в ближайшее время планируется объявить о подозрении. Продолжаются следственные действия.

  • Напомним, что 2 сентября в Полтавском городском совете проводили обыски.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

обыски
Читайте также:
Святослав Павлюк
1 сентября, 2021 среда
Павлюк: Похоже, что по меморандуму Энергоатома и Westinghouse реакторы Хмельницкой АЭС будут стоить по $5-6 млрд
1 сентября, 2021 среда
Путин заявил, что на территории России могло бы жить полмиллиарда людей, "если бы не два распада в ХХ веке"
Максим Крипак
31 августа, 2021 вторник
Паралимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио
Киев
+15
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.88
    Покупка 26.88
    Продажа 27.12
  • EUR
    Покупка 31.71
    Продажа 32.1
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, четверг
2 сентября
18:48
В центре Киева из-за аварии обесточены фонтаны и ТЦ "Глобус"
18:46
С 3 сентября на дорогах Украины заработает еще 21 комплекс автофиксации нарушений ПДД
18:38
Анхель Ди Мария и Лионель Месси
Я называю его гномом, - футболист ПСЖ рассказал, как шутит над Месси
18:34
посольство США
В США разочарованы решением России относительно миссии ОБСЕ на границе с Украиной
18:25
Телеканал "НАШ" может потерять лицензию: Нацсовет обращается в суд
18:05
Украина победила Грецию в стартовом матче ЧЕ по волейболу
18:01
Виктор Медведчук
Суд оставил Медведчука под домашним арестом
17:59
Элина Свитолина
Я была рада играть, потому что обещали целый день дождь, - Свитолина оценила свой старт на US Open
17:52
полиция
В Виннице разоблачили схему хищения средств через фиктивные договоры на коммунальном предприятии
17:50
ООС
День в зоне ООС: оккупанты стреляли из запрещенного оружия, один военный получил ранение
17:32
ОБСЕ
"Может вызвать эскалацию": Украина об отказе РФ продолжить работу миссии ОБСЕ на Донбассе
17:23
Луческу пообещал обсудить с динамовцами их игру в матче Украина - Казахстан в отборе на ЧМ-2022
17:20
В Одессе облили зеленкой мемориальную доску погибшему общественному активисту
17:15
Анонс
Стартует Вторая Конференция и встречи по копродукции Украина - Канада
17:07
Северный поток-2
Первые поставки по "Северному потоку-2" могут состояться в этом году, - "Газпром"
17:04
Наталья Диденко
"Пришла пора плащей и пальто": Наталья Диденко предупредила о порывистом ветре и прохладе в Украине
16:58
танкер Delfi
Бывший капитан порта "Южный" получил подозрение по делу аварии танкера Delfi
16:36
Украина приобрела более 14 тыс. флаконов препарата "Ремдесивир" для лечения больных коронавирусом
16:32
Паралимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио
16:25
К концу века население мира превысит 11 миллиардов, - ООН
16:23
Eurowings
Немецкий лоукостер Eurowings выполнил первый рейс в Украину
16:09
Укрзализныця запустила дополнительный поезд из Киева до Нежина
16:07
вакцина
Вакцинированные вдвое реже болеют затяжным коронавирусом, - ученые
16:06
WhatsApp
За нарушение конфиденциальности Ирландия оштрафовала WhatsApp на 225 млн евро
15:58
В "Днепр-1" перешел воспитанник "Бенфики"
15:50
В Днепре в автомобиле произошел взрыв: пострадал 36-летний водитель
15:47
больница
Украинцы смогут проверить легальность работы медучреждений: МЗ выложило реестр лицензий в открытый доступ
15:39
Instagram
В работе Instagram произошел сбой
15:29
ГФС закрыла двадцать нелегальных казино в Киеве
15:22
Звездная украинская легкоатлетка рассказала о предложении сменить гражданство
15:20
Эксклюзив
Визит президента Зеленского в США был исключительно рабочим, - Осмоловская
15:03
ОБСЕ
РФ не поддержит продление работы миссии ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом
14:58
Элтон Джон
Элтон Джон выпустит альбом, который записал во время локдауна
14:58
Кирилл Шевченко
Объемы гривни в наличном обращении на начало сентября возросли до 594 млрд грн, - Шевченко
14:43
В августе СБУ заблокировала 43 кибератаки на органы власти
14:36
Абсолютный чемпион мира по боксу назвал имя следующего соперника
14:34
СБУ обыскивает горсовет Полтавы
14:30
нефть
Украина впервые будет транспортировать британскую нефть
14:21
Илон Маск
Маск заявил, что выпуск спортивного электромобиля Tesla Roadster переносится на 2023 год
14:20
Киев лето установил сразу 14 температурных рекордов
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV