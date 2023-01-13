СБУ задержала бывшего охранника российской пыточной в Херсоне
Служба безопасности Украины задержала бывшего охранника российской пыточной, действовавшей во время оккупации Херсона
Об этом пресс-центр СБУ сообщил в пятницу в facebook, 13 января.
Стало известно, что охранником оказался бывший работник местного исправительного учреждения, после захвата украинского города пошедший на сотрудничество с российскими захватчиками.
Отмечается также, что за сотрудничество ему было предложено "должность" в рядах созданной агрессором "исправительной колонии".
Злоумышленник согласился на "предложение" и добровольно написал "заявление" на вступление в оккупационный орган.
"Там его назначили в состав подразделения охраны режимного объекта РФ, куда рашисты незаконно арестовали репрессированных местных жителей. Большинство из пострадавших были участниками движения сопротивления. В пыточных оккупанты пытали украинских граждан и пытались "выбить" из них согласие на сотрудничество с врагом", – говорится в сообщении СБУ.
Установлено в частности, что коллаборант помогал агрессору охранять "камеры" и "периметр" российской застенки.
Во время освобождения Херсона злоумышленник решил скрыться в Одессе, где пытался "залечь на дно" и тем самым избежать правосудия.
Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
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