СБУ задержала боевика "ДНР" из штурмового подразделения "Сомали"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По данным следствия, задержанный - местный житель, присоединившийся к незаконным вооруженным формированиям в декабре 2018 года.



Злоумышленник входил в состав штурмового подразделения "ДНР" под названием "Сомали", которое оказывало вооруженное сопротивление украинским военным, задействованным в Операции объединенных сил в районе Широкой Балки, Пикузы и Доломитного в Донецкой области.



Впоследствии правонарушитель покинул ряды оккупантов и тайно вернулся на подконтрольную украинским властям территорию, где пытался избежать правосудия.



Во время обысков по месту нахождения боевика правоохранители обнаружили его "военный билет ДНР". Кроме того, подозреваемый дал показания в отношении кадровых военнослужащих вооруженных сил РФ, находящихся на должностях советников и осуществляющих непосредственное руководство незаконными вооруженными формированиями.







Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 13 сентября 2021 года в Донецкой области СБУ задержала боевика, который в 2014-2015 годах по идейным убеждениям находился в составе "ДНР".