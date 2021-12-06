СБУ задержала боевика "ДНР" из штурмового подразделения "Сомали"
Контрразведка СБУ во время спецоперации в Донецкой области задержала стрелка незаконной вооруженной группировки "Сомали" - штурмового подразделения "ДНР"
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным следствия, задержанный - местный житель, присоединившийся к незаконным вооруженным формированиям в декабре 2018 года.
Злоумышленник входил в состав штурмового подразделения "ДНР" под названием "Сомали", которое оказывало вооруженное сопротивление украинским военным, задействованным в Операции объединенных сил в районе Широкой Балки, Пикузы и Доломитного в Донецкой области.
Впоследствии правонарушитель покинул ряды оккупантов и тайно вернулся на подконтрольную украинским властям территорию, где пытался избежать правосудия.
Во время обысков по месту нахождения боевика правоохранители обнаружили его "военный билет ДНР". Кроме того, подозреваемый дал показания в отношении кадровых военнослужащих вооруженных сил РФ, находящихся на должностях советников и осуществляющих непосредственное руководство незаконными вооруженными формированиями.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
- Напомним, 13 сентября 2021 года в Донецкой области СБУ задержала боевика, который в 2014-2015 годах по идейным убеждениям находился в составе "ДНР".
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