СБУ задержала агентов ГРУ РФ, собиравших информацию о ВСУ в Харькове и Житомирской области
Служба безопасности разоблачила агентурную сеть главного управления Генштаба ВС РФ, которая собирала информацию о местах дислокации и перемещения Сил обороны в Харькове и Житомирской области
Об этом пишет пресс-центр СБУ.
Подозреваемыми оказались местные жители, которых российская разведка завербовала еще до начала полномасштабного вторжения. Среди них также был гражданин России. В поле зрения спецслужбы РФ они попали во время неоднократных выездов на территорию РФ, где и завербовались.
По указанию оккупантов подозреваемые собирали информацию о местах дислокации и перемещения Сил обороны на территории Харькова и Житомирской области. Задержанные скрыто отслеживали данные о воздушных атаках РФ на местные объекты критической и социальной инфраструктуры, а затем направляли в ГРУ отчеты о возможных последствиях.
"Всю информацию агенты передавали находившемуся в Белгороде резиденту (старшему) вражеской группы. Им оказался негласный внештатный представитель 74-го разведывательного центра российского ГРУ. Полученные данные он переправлял своему куратору – кадровому сотруднику военной разведки РФ", - отмечается в СБУ. .
По данным правоохранителей, развединформация требовалась оккупантам для подготовки и осуществления прицельных ударов по украинским объектам.
На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Пока они под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- В Харьковской области СБУ задержала мужчину, который в период оккупации помогал врагу ориентироваться на местности и выбирать территорию для обустройства минных заграждений. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.
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