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Главная Криминал СБУ задержала агентов генштаба РФ, собиравших данные по обороне Киева

СБУ задержала агентов генштаба РФ, собиравших данные по обороне Киева

1 июля, 2022 пятница
14:33
Криминал

Служба безопасности Украины задержала 4 российских агентов. Они разведывали позиции ВСУ, геолокации стратегических объектов, а также призвали украинцев поддержать оккупантов

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

"Служба безопасности провела многоэтапную спецоперацию, в ходе которой в Киеве нейтрализована "расконсервированная" агентурная группа главного управления генштаба из РФ (известного, как ГРУ). В результате оперативных действий задержаны 4 российских агента", - сказал спикер.

По его словам, группа была сформирована кадровым сотрудником ГРУ полковником Владиславом Донцем для проведения подрывной деятельности против Украины. Непосредственно руководил группой представитель террористической организации "МГБ ЛНР" Валентин Тилилим.

СБУ сообщает, что агентурную группу "активировали" в начале полномасштабной агрессии РФ. Среди ее участников было четкое распределение сфер ответственности за выполнение враждебных задач.

"Да, двое жителей Киева разведывали позиции ВСУ и расположение объектов критической инфраструктуры. Также собирали персональные данные нынешних и бывших украинских военных и правоохранителей. Еще один житель столицы, который оказался бывшим сотрудником правоохранительных органов Донецкой области, отвечал за информационно-подрывную деятельность". Злоумышленник распространял прокремлевскую пропаганду, в том числе лозунги о поддержке оккупантов, для разгона вражеского контента администрировал специализированные интернет-платформы, действовав совместно с другим участником группы – основателем IТ-компании из Гостомеля, который занимался подготовкой и распространением материалов, в которых оправдывал преступления захватчиков", – рассказал Артем Дехтяренко.

Решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрениях по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения, наказывается лишением свободы на срок пятнадцать лет или пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества) Уголовного кодекса Украины, и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

  • 28 июня Служба безопасности Украины установила личности двух российских командиров, отдавших приказ расстрелять гражданских в Киевской области.
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  • 30 июня Служба безопасности задержала очередного вражеского агента, который собирал разведданные по позициям ВСУ и геолокациям критической инфраструктуры в Черниговской области.

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