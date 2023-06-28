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СБУ задержала агента РФ, скорректировавшего ракетный удар по Краматорску 27 июня

28 июня, 2023 среда
12:29
Криминал

Служба безопасности Украины заявила, что задержала агента спецслужб России, который 27 июня скорректировал ракетный удар по кафе в центре Краматорска

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Отмечается, что задержанным корректировщиком удара по Краматорску оказался "расконсервированный" агент главного управления генштаба вооруженных сил РФ. Он – житель Краматорска, работник местного газотранспортного предприятия.

По данным СБУ, 27 июня корректировщик получил задание выяснить, работает ли кафе в центре города и зафиксировать наличие посетителей. Для выполнения задания агент скрыто снял на видео заведение и припаркованные рядом автомобили. После этого фигурант переслал отснятый файл русской военной разведке.

"Раньше его дистанционно завербовало российское ГРУ, а во время полномасштабного вторжения "активировали" и определили задачи по сбору разведданных о местах базирования и перемещения Сил обороны в Славянске и Краматорске", - отмечают в СБУ.

Агент РФ также должен был передавать локации местной критической инфраструктуры и объектов с массовым скоплением гражданского населения.

"Такое задержание – это еще и сигнал для всех других корректировщиков и предателей, работающих на врага. Запомните – наказание неотвратимо! Так же как неизбежно будут отвечать перед международным трибуналом и организаторы военных преступлений – представители путинского режима" – заявил глава СБУ Василий Малюк.

Он добавил, что спецслужбы постоянно ведут юридическую работу и продолжают сбор доказательств для международных судов. В то же время сотрудники СБУ вместе с собратьями из Сил обороны каждый день делают максимум, чтобы отомстить врагу.

В отношении корректировщика ракетного удара по Краматорску принимаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения фигуранта и других причастных к ответственности.

Ракетный удар по Краматорску

Об обстреле Краматорска 27 июня первым в эфире телемарафона сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. По его словам, обстрел центра города произошел примерно в 19:32, данные о пострадавших и разрушениях уточнялись.

"Данные о пострадавших и разрушениях устанавливают. На месте происшествия развернули оперативный штаб, всю необходимую помощь будут оказывать раненым", - говорил Кириленко.

Также оперативно об этом написал в телеграмме руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он отметил, что кроме Краматорска под обстрел попало село Беленькое.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что по состоянию на 23:00 от попадания снаряда в заведение питания погибли четыре человека, в том числе 17-летняя девушка. Ранения различной степени тяжести получили 42 человека, среди которых 8-месячный младенец.

Владимир Зеленский прокомментировал обстрел Краматорска, заявив, что каждое такое проявление террора снова и снова доказывает и нам, и всему миру, что Россия заслуживает только одного по результатам всего, что она наделала – поражение и трибунал, справедливые и законные суды против всех российских убийц. и террористов.

По состоянию на 28 июня зафиксировано 10 погибших и 61 ранен, из них трое детей. Также отмечается, что украинская писательница Виктория Амелина и трое граждан Колумбии – Серхио Харамильо, Эктор Абад Фасиолинс и Каталина Гомес получили ранения в результате российского ракетного удара по Краматорску.

Подробнее о ходе событий – читайте по ссылке.

СБУ
Краматорск
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