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СБУ задержала агента РФ, который под видом студента собирал данные об обороне Киевщины

26 июля, 2023 среда
13:17
Криминал

Служба безопасности задержала и сообщила о подозрении агенту российского ГРУ, который под видом студента собирал информацию о перемещении сил обороны

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Подозреваемым оказался житель Донецкой области, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в ноябре 2022 года.

"С тех пор он скрыто собирал информацию о местах временной дислокации и перемещении подразделений ВСУ на территории Славянска. В зоне особого внимания российского агента находились маршруты движения колонн военной техники Сил обороны на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным СБУ, подозреваемый обходил город и снимал на камеру собственного телефона последствия воздушных атак России на гражданскую инфраструктуру. Эта информация требовалась оккупантам для повторных ударов по украинским объектам.

Фото: СБУ

По информации от правоохранителей, впоследствии российский агент уехал в Киев, где решил поступить в аспирантуру одного из вузов столицы. Таким образом, он пытался "закрепиться" в Киеве, а в дальнейшем планировал продолжить разведывательно-подрывную деятельность в пользу РФ.

Однако сотрудники СБУ разоблачили мужчину и обнаружили у него мобильный телефон и ноутбук, которые он использовал для коммуникации с российской спецслужбой.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ему может грозить пожизненное заключение.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

  • Служба безопасности сообщила о подозрении информатору российских спецслужб, занимавшемуся подготовкой серии воздушных ударов по логистическим путям в Николаеве.
Украина
СБУ
Киевщина
Война с Россией
Донетчина
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