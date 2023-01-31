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СБУ задержала агента РФ, который мобилизовался в ВСУ и сливал врагу позиции в Донецкой области

31 января, 2023 вторник
16:02
Криминал

Служба безопасности Украины идентифицировала и задержала двух российских агентов. В частности, один мобилизовался в ВСУ и сливал врагу позиции в Донецкой области, а другой переселенец работал в Одесской области

Об этом информирует пресс-служба СБУ .

Стражи порядка установили, что одним из злоумышленников является житель Харьковщины, которого завербовала ФСБ в начале полномасштабного вторжения. Впоследствии вражеский информатор поехал в Сумскую область как переселенец и мобилизовался в ВСУ, где проводил разведывательно-подрывную деятельность.

Вражеского приспешника направили на обучение в центр Житомирской области, где он собирал данные инструкторов по боевой подготовке и "исследовал" систему охраны объекта для противника. Далее злоумышленника передислоцировали в составе украинских войск в Донецкую область, где тот продолжил собирать информацию.

Задачей мобилизованного было сдавать места базирования и маршруты перемещения ВСУ в районах Славянска и Краматорска.

К своей "деятельности" он привлек земляка, который после 24 февраля 2022 года вместе с ним переехал в Сумы как внутренне перемещенное лицо, а впоследствии - в Одесскую область.

"Согласившись на "предложение" российского агента, его пособник получил соответствующий инструктаж и начал разведывать места базирования подразделений Сил обороны в причерноморском регионе. В первую очередь он пытался обнаружить склады с артиллерийским вооружением и боеприпасами украинских войск. Для этого объезжал местность и скрітно наблюдал за украинскими объектами", - разъясняет пресс-служба.

Кроме того, мобилизованные подыскивали "единомышленников" для привлечения к сотрудничеству с российской спецслужбой. Сообщается, что в "зоне особого внимания" находились экс-военные и женщины, проживавшие в прифронтовых районах на Юге и Востоке.

СБУ задержала обоих злоумышленников на попытках очередной передачи РФ закрытых сведений. Во время обысков правоохранители обнаружили мобильные с доказательствами законспирированной переписки с врагом.

Фигурантам объявили подозрения по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Решается вопрос об избрании меры пресечения – содержании под стражей.

  • Ранее Служба безопасности Украины разоблачила вражеского приспешника в освобожденном Херсоне. Коллаборант из оккупационного "МВД" пытался выявлять участников движения сопротивления.
  • Также Служба безопасности объявила об обезвреживании российской агентурной сети, ее члены наводили врага на критическую инфраструктуру, включая энергогенерирующие предприятия.
  • А еще правоохранители задержали пособника врага при передаче данных о ракетных ударах. Именно он корректировал огонь врага по Лиману Донецкой области.
  • Депутату Северского городского совета Бахмутского района от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

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СБУ
Одещина
Сумщина
военные силы Украины
ФСБ
война с Россией
Донетчина
государственная измена
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