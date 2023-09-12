СБУ задержала агента ФСБ, устраивавшего кибератаки на государственные органы Украины
Служба безопасности обвиняет бывшего сотрудника СБУ, сотрудничавшего с ФСБ РФ, в государственной измене из-за проведения кибератак на украинские ресурсы
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Служба безопасности и Государственное бюро расследований собрали доказательную базу на сотрудника ФСБ РФ, работавшем с хакерской группировкой Armagedon для осуществления кибератак на украинские ресурсы.
Было установлено, что обвиняемый – бывший сотрудник СБУ, который после аннексии Крыма в 2014 году изменил присяге и остался служить в Симферополе в рядах ФСБ РФ.
"С тех пор он помогал российской спецслужбе вести подрывную деятельность против Украины. В частности, бывший крымский правоохранитель взаимодействовал с хакерами из Armagedon, осуществившими более 5 тыс. кибератак на государственные органы и объекты критической инфраструктуры Украины", - говорится в сообщении.
Мужчину обвиняют в государственной измене.
Ранее, в ноябре 2021 года, киберспециалисты СБУ установили хакеров Armagedon. Ими оказались офицеры "крымской" ФСБ, а также предатели, перешедшие на сторону врага во время оккупации полуострова в 2014 году.
СБУ объявила подозрения 8 членам Armagedon, в суд были направлены обвинительные акты в отношении 4-х хакеров. В 2022 году вступило в силу решение СНБО о введении санкций сроком на 5 лет в отношении восьми участников этой группировки.
По имеющейся информации, это специальный проект ФСБ РФ, прицельно работавший по Украине. Это направление работы координирует 18-й Центр ФСБ РФ (Центр информационной безопасности) с дислокацией в Москве.
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
-
7 сентября Соединенные Штаты в координации с Великобританией ввели санкции на одиннадцать человек, являющихся частью российской киберпреступной группы Trickbot.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.46 Покупка 37.46Продажа 38.18
- EUR Покупка 40.3Продажа 41.28
- Актуальное
- Важное