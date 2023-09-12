СБУ задержала агента ФСБ, устраивавшего кибератаки на государственные органы Украины

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Служба безопасности и Государственное бюро расследований собрали доказательную базу на сотрудника ФСБ РФ, работавшем с хакерской группировкой Armagedon для осуществления кибератак на украинские ресурсы.

Было установлено, что обвиняемый – бывший сотрудник СБУ, который после аннексии Крыма в 2014 году изменил присяге и остался служить в Симферополе в рядах ФСБ РФ.

"С тех пор он помогал российской спецслужбе вести подрывную деятельность против Украины. В частности, бывший крымский правоохранитель взаимодействовал с хакерами из Armagedon, осуществившими более 5 тыс. кибератак на государственные органы и объекты критической инфраструктуры Украины", - говорится в сообщении.

Мужчину обвиняют в государственной измене.

Ранее, в ноябре 2021 года, киберспециалисты СБУ установили хакеров Armagedon. Ими оказались офицеры "крымской" ФСБ, а также предатели, перешедшие на сторону врага во время оккупации полуострова в 2014 году.

СБУ объявила подозрения 8 членам Armagedon, в суд были направлены обвинительные акты в отношении 4-х хакеров. В 2022 году вступило в силу решение СНБО о введении санкций сроком на 5 лет в отношении восьми участников этой группировки.

По имеющейся информации, это специальный проект ФСБ РФ, прицельно работавший по Украине. Это направление работы координирует 18-й Центр ФСБ РФ (Центр информационной безопасности) с дислокацией в Москве.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.