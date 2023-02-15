СБУ задержала агента ФСБ, предоставлявшего россиянам данные об обороне Николаева

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Злоумышленником оказался житель поселка Врадиевка Николаевской области. ФСБ привлекла его к сотрудничеству через запрещенную в Украине соцсеть "Вконтакте", после начала полномасштабного вторжения. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке передачи закрытых сведений в РФ.

"По указанию оккупантов он собирал разведданные о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории региона. В первую очередь врага интересовали точные координаты украинских войск и укрепрайонов в областном центре. Кроме того, предатель передавал захватчикам информацию о расположении критической инфраструктуры и ее техническом состоянии", - сообщает СБУ,

Благодаря этим данным оккупанты проводили прицельные ракетные удары по городу.

Коллаборант общался с российским блоггером, сотрудничавшим с ФСБ, и через него передавал информацию в спецслужбы. Для этого предатель создавал в Google Maps картографические материалы, где метками обозначал украинские объекты и отправлял их "связному" через анонимные мессенджеры.

Сообщается, что россияне обнаружили преступника из-за его деструктивной активности в соцсети, где он выступал в поддержку кремлевского режима и оправдывал военные преступления врага.

Во время обысков правоохранители обнаружили компьютерную технику и смартфоны с поличным с представителем страны-агрессора. В настоящее время фигуранту доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников).

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит наказание до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.