Об этом сообщает государственный орган в телеграмме .

В ходе следствия правоохранители узнали, что преступник следил за украинскими военными летчиками, командирами спецподразделений ВСУ и сотрудниками Службы безопасности. Он пытался установить места их временной дислокации и проживания, а также маршруты передвижения на своих автомобилях.

Агент снимал на фото и видео места базирования военных и их транспорт.

"В то же время, вблизи одного из домов, где проживают украинские военнослужащие, обнаружен вражеский тайник со взрывчаткой, которую враг планировал применить для совершения терактов", - говорится в сообщении.

Кроме того, он выполнял враждебные задачи по выявлению замаскированных предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. Координаты стратегических объектов требовались оккупантам для проведения прицельных ракетных ударов по городу.

По данным следствия, предателем оказался местный житель, которого в ноябре прошлого года завербовал агент ФСБ в Белгородской области Салицев А.П. Способствовал этому родственник живущего в России предателя.

Для коммуникации агент использовал анонимные мессенджеры, а передачу разведданных сопровождал медиафайлами с привязкой к местности.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника на попытке передачи агрессору разведывательной информации, на основании собранных материалов ему сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).