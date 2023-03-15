СБУ задержала агента ФСБ, готовившего теракты против украинских летчиков и спецназовцев
СБУ в Харькове задержала агента ФСБ, готовившего теракты против украинских летчиков, военных командиров и работников Службы безопасности
Об этом сообщает государственный орган в телеграмме .
В ходе следствия правоохранители узнали, что преступник следил за украинскими военными летчиками, командирами спецподразделений ВСУ и сотрудниками Службы безопасности. Он пытался установить места их временной дислокации и проживания, а также маршруты передвижения на своих автомобилях.
Агент снимал на фото и видео места базирования военных и их транспорт.
"В то же время, вблизи одного из домов, где проживают украинские военнослужащие, обнаружен вражеский тайник со взрывчаткой, которую враг планировал применить для совершения терактов", - говорится в сообщении.
Кроме того, он выполнял враждебные задачи по выявлению замаскированных предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. Координаты стратегических объектов требовались оккупантам для проведения прицельных ракетных ударов по городу.
По данным следствия, предателем оказался местный житель, которого в ноябре прошлого года завербовал агент ФСБ в Белгородской области Салицев А.П. Способствовал этому родственник живущего в России предателя.
Для коммуникации агент использовал анонимные мессенджеры, а передачу разведданных сопровождал медиафайлами с привязкой к местности.
Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника на попытке передачи агрессору разведывательной информации, на основании собранных материалов ему сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
- По материалам СБУ 12 лет за решеткой проведет российский киллер, планировавший убийства министра обороны и руководителя ГУР МО Украины.
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