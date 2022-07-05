СБУ задержала 41-летнего харьковчанина, корректировавшего вражеские обстрелы Харьковщины
СБУ задержала 41-летнего харьковчанина, ведавшего разведку в пользу РФ
Об этом сообщила Служба безопасности Украины
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили 41-летнего жителя Харькова, который собирал и передавал врагу информацию о местах дислокации подразделений ВСУ и других формирований, координатах военной техники и укреплений, возведенных в области.
Предателя, у которого изъяли 3 мобильных телефона с доказательствами противоправной деятельности и блокноты и тетради с записями разведывательной информации, задержали. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок пятнадцать лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
В настоящее время ведутся следственные действия, чтобы установить и привлечь к ответственности всех причастных к агентурной деятельности лиц.
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