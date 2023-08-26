СБУ задержала 4 военнослужащих, подозреваемых в коррупции об избежании призыва
Служба безопасности задержала еще 4 военкомата и руководителей военных медкомиссий. Их подозревают в коррупции, якобы помогали уклоняющимся избежать призыва и уехать за границу
Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
"В результате оперативных мероприятий в Киеве, Одессе и Харьковской области задержаны 4 военных чиновника, которые "помогали" уклоняющимся избежать призыва и бежать за границу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за деньги чиновники предлагали военнообязанным уклониться от мобилизации на основании фиктивных документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.
Стоимость таких "услуг" составляла до 10 тысяч долларов с одного человека. Сумма зависела от сроков решения вопросов и финансовых возможностей людей.
Задержание в Киеве
В столице правоохранители задержали начальника районного военкомата и главу одной из столичных военно-врачебных комиссий, продававших фальшивые медсправки о наличии тяжелых диагнозов.
"Приобретенные подделки уклонявшие использовали во избежание призыва и последующего выезда за пределы Украины", - сообщает СБУ.
Задержание в Харьковской области
Сотрудники СБУ задержали руководителя районного военкомата, который "заработал" на потенциальных призывниках более 11 млн грн. К незаконной деятельности он привлек трех чиновников местной больницы.
Отмечается, что за взятки они "находили" у военнообязанных проблемы со здоровьем, которые становились формальным основанием для снятия с военного учета.
Задержание в Одессе
Киберспециалисты СБУ ликвидировали коррупционную схему, к организации которой причастен секретарь местной военно-врачебной комиссии. Вместе со столичной адвокатом и двумя сообщниками они наладили масштабный сбыт фальсифицированных документов о непригодности к военной службе.
Своих клиентов они подыскивали по всей территории Украины, а затем ставили их на учет в одесский военкомат, чтобы "списать" с военной службы.
В настоящее время им объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании мер. Задержанным грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Примечание : в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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