Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Криминал СБУ задержала 4 военнослужащих, подозреваемых в коррупции об избежании призыва

СБУ задержала 4 военнослужащих, подозреваемых в коррупции об избежании призыва

26 августа, 2023 суббота
10:35
Криминал

Служба безопасности задержала еще 4 военкомата и руководителей военных медкомиссий. Их подозревают в коррупции, якобы помогали уклоняющимся избежать призыва и уехать за границу

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

"В результате оперативных мероприятий в Киеве, Одессе и Харьковской области задержаны 4 военных чиновника, которые "помогали" уклоняющимся избежать призыва и бежать за границу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за деньги чиновники предлагали военнообязанным уклониться от мобилизации на основании фиктивных документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

Стоимость таких "услуг" составляла до 10 тысяч долларов с одного человека. Сумма зависела от сроков решения вопросов и финансовых возможностей людей.

Задержание в Киеве

В столице правоохранители задержали начальника районного военкомата и главу одной из столичных военно-врачебных комиссий, продававших фальшивые медсправки о наличии тяжелых диагнозов.

"Приобретенные подделки уклонявшие использовали во избежание призыва и последующего выезда за пределы Украины", - сообщает СБУ.

Задержание в Харьковской области

Сотрудники СБУ задержали руководителя районного военкомата, который "заработал" на потенциальных призывниках более 11 млн грн. К незаконной деятельности он привлек трех чиновников местной больницы.

Отмечается, что за взятки они "находили" у военнообязанных проблемы со здоровьем, которые становились формальным основанием для снятия с военного учета.

Задержание в Одессе

Киберспециалисты СБУ ликвидировали коррупционную схему, к организации которой причастен секретарь местной военно-врачебной комиссии. Вместе со столичной адвокатом и двумя сообщниками они наладили масштабный сбыт фальсифицированных документов о непригодности к военной службе.

Своих клиентов они подыскивали по всей территории Украины, а затем ставили их на учет в одесский военкомат, чтобы "списать" с военной службы.

В настоящее время им объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании мер. Задержанным грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Примечание : в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

  • Президент Украины в пятницу, 11 августа, провел заседание Совета национальной безопасности и обороны: по результатам Зеленский заявил об увольнении всех областных военкомов и назначении на их места офицеров, прошедших фронт.
Украина
Одесса
СБУ
корупція в Україні
Война с Россией
новости Киева
Харковщина
Читайте также:
прикордонник
25 августа, 2023 пятница
В ГПСУ сказали, повлияла ли катастрофа самолета Пригожина на активность вагнеровцев возле границ Украины
24 августа, 2023 четверг
МИД Грузии отреагировал на заявление Медведева о присоединении к РФ Абхазии и Южной Осетии
25 августа, 2023 пятница
В Украине изменили порядок содержания военнопленных
Киев
+27°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.81
    Покупка 37.81
    Продажа 38.68
  • EUR
    Покупка 41.04
    Продажа 42.16
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
26 августа
12:05
OPINION
Новый БРИКС. Почему это серьезно и что с этим делать
11:54
На Харьковщине из-за обстрелов россиян обесточены 10 тысяч потребителей
11:39
Россияне удерживают в Азовском море ракетоноситель "калибров", общий залп - 8 ракет
11:25
Армия РФ обстреляла кафе в пригороде Купянска: 2 погибших, один ранен
11:16
На Николаевщине столкнулись два автомобиля: есть погибший и 8 травмированных
11:04
По меньшей мере 12 погибших из-за давки на стадионе в Мадагаскаре
10:44
Российские террористы ночью атаковали Ольговку в Херсонской области: погибла женщина
10:35
Обзор
Урок Пригожина для Трампа – не верь обещаниям Путина, россияне не будут пить Heineken. Акценты мировых СМИ 26 августа
10:19
Обновлено
Резников предложил пари и пообещал уйти в отставку, если подтвердятся обвинения в его сторону. Журналист и депутат отреагировали на предложение
10:16
Премьер Эстонии Каллас не собирается в отставку на фоне скандала, связанного с российским бизнесом ее мужа
10:07
OPINION
Коррупция во время войны – это мародерство и страшное преступление
09:42
Украинская ПВО уничтожила два вражеских беспилотника
09:39
США подтверждают поддержку Японии в выбросе очищенной воды из Фукусимы
09:38
Оккупанты уже третьи сутки пытаются наступать в сторону Новоегоровки на Луганщине
09:28
Обзор
JAS 39 Gripen
Оптимальный вариант: как шведские истребители Gripen повлияют на войну в Украине и чем они лучше, чем Су
09:14
Россия готовится к интенсивному наступлению на направление Купянск-Лиман, - британская разведка
08:27
Возле оккупированного Токмака раздались взрывы
08:16
Колумбия начала выдавать паспорта с гендерной идентификацией "X"
08:09
Обновлено
Армия РФ за сутки войны в Украине потеряла 640 военных, 12 танков и 2 средства ПВО, - Генштаб
08:06
Обзор
Бой за Киев, за кулисами войны и невидимая армия – 5 книг об истории, какой ей предстоит быть
08:03
OPINION
Я – ваш приговор!
07:55
Усик – Дюбуа: онлайн-трансляция чемпионского боя украинца
07:46
ООН
Комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине совершит третий визит в страну и посетит несколько городов
06:45
США, Австралия, Япония и Филиппины провели совместные военно-морские учения.
06:33
ISW: В районе Роботиного армия РФ воюет без ротаций и подкреплений
06:00
В Испании обнаружили рекордную партию кокаина, весом 9,5 тонн
05:55
Усик – Дюбуа: где и когда смотреть бой украинца против британца
05:38
Аналитики ISW рассказали о значительных потерях окупантов на острове в дельте Днепра
05:10
Турция не видит альтернативы первоначальной зерновой инициативе, - глава МИД Фидан
04:40
Данилов предполагает, что в Украине может состояться дополнительный призыв
04:12
Москву атаковал беспилотник: были слышны взрывы и закрыты все аэропорты
03:47
В результате масштабных наводнений Словения понесла убытки около €5 млрд
02:51
Волонтеры из Николаева побили рекорд львовян, создав крупнейшую в Украине маскировочную сетку
02:23
На севере США пронесся торнадо: погибли по меньшей мере пять человек
02:19
Обновлено
ЧВК Вагнера
В Финляндии оставили под стражей российского оккупанта из банды "Русич" Петровского, Украина готовит материалы для экстрадиции
01:55
Алексей Данилов
Пусковую установку С-400 в Крыму ликвидировала новая украинская ракета, - Данилов
01:27
В польском Жешуве, на границе с Украиной, вспышка опасной болезни: умерли уже 7 человек
01:00
УПЛ: результаты и расписание всех матчей 5-го тура
00:30
Над Украиной "шахеды": текстовый онлайн событий
00:29
Анчелотти вычеркнул Лунина из основного состава "Реала"
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV