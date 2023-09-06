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СБУ задержала 4 должностных лица таможенных органов, их подозревают в коррупционных схемах

6 сентября, 2023 среда
12:31
Криминал

Служба безопасности задержала четырех таможенных чиновников в Житомире, Львове и Одессе. Правоохранители подозревают их в коррупционных схемах

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности разоблачила в коррупции чиновницу Государственной налоговой службы в Одесской области, а также ликвидировала новые коррупционные схемы на Одесской, Львовской и Житомирской таможнях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одной из чиновниц следователи уже сообщили о подозрении. Руководитель одного из подразделений Южного управления Государственной налоговой службы требовала взятку в 5 тыс. долларов у местного предпринимателя. Она обещала возобновить его хозяйственную деятельность, даже несмотря на риски в отчетной документации.

По материалам СБУ ей поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).

Также правоохранители задержали таможенников, которые за деньги "помогали" бизнесменам ввозить свои товары "по ускоренной процедуре", а также "обходить" обязательные импортные платежи.

Задержание в Одессе

Отмечается, что в Одессе задержан заместитель начальника управления местного подразделения Гостаможслужбы, который "занижал" для импортеров таможенную стоимость зарубежной продукции широкого потребления.

По данным СБУ, он ежемесячно проводил через схему около 100 товарных контейнеров, каждый из которых оценивал в 500 долларов.

Задержание во Львове

Правоохранители задержали главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец", требовавшего деньги за несоздание бюрократических препятствий во время таможенного оформления международных отправлений.

В случае отказа задержанный угрожал дополнительными проверками и затягиванием сроков прохождения таможенного контроля.

Задержание в Житомире

"По материалам СБУ перед судом предстанут глава местной таможни и ее подчиненный – начальник отдела контроля таможенной стоимости", - говорится в сообщении.

Отмечается, что должностные лица создали собственную организованную преступную группировку и регулярно получали взятки от предпринимателей за "беспрепятственный" ввоз иностранных товаров в Украину.

Примечание: Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

  • В среду, 6 сентября, суд удовлетворил ходатайство Харьковской областной прокуратуры и конфисковал металлопродукцию компании "Киберсталь" российского миллиардера Андрея Комарова, хранившуюся на таможенных складах.
Украина
Одесса
Львов
Житомир
СБУ
корупція в Україні
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