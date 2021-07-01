СБУ заблокировала схему трудоустройства украинцев на российских оборонных заводах
Контрразведка СБУ ликвидировала схему по трудоустройству украинцев на объектах оборонно-промышленного комплекса РФ
Об этом передает пресс-служба СБУ.
Как отмечается, контрразведка СБУ разоблачила противоправную схему привлечения Российской Федерацией трудовых мигрантов из Украины. Украинских сограждан хотели использовать на объектах оборонно-промышленного комплекса РФ.
"Впрочем такое трудоустройство противоречит требованиям ст. 9 и 12 Закона Украины "О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования" и решению СНБО Украины от 27.08.2014 "О мерах по совершенствованию государственной военно-технической политики", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что украинские специалисты судостроительной отрасли привлекались к работам в рамках заказов Министерства обороны и пограничных сил Федеральной Службы безопасности РФ.
По данным СБУ, к "схеме" был привлечен бывший работник одного из конструкторских бюро, которое в настоящее время входит в ГК "Укроборонпром".
"Имея специальную профессиональную подготовку как инженер-технолог, он участвовал в строительстве (обеспечивал качество производства и оказывал техническую помощь) противодиверсионного катера для ПС ФСБ и понтона для нужд ВМФ", - говорится в сообщении.
По результатам предварительного расследования ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.
Материалы направлены на рассмотрение суда.
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