СБУ заблокировала подсанкционный завод в Днепре, собиравшийся работать для российского ВПК
Служба безопасности Украины заблокировала завод в Днепре из санкционного списка СНБО, там планировали возобновить поставки для российского ВПК
Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко в телеграме.
"СБУ заблокировала работу подсанкционного завода, который собирался возобновить поставки для российского ВПК. Этот завод в Днепре выпускал комплектующие к самолетам, ракетным системам и подлодкам, а также товары двойного назначения", - сказал Дехтяренко.
Он пояснил, что только в прошлом году на заводе было произведено 340 тонн этой продукции стоимостью более 450 млн грн. Основателем завода является российская корпорация, специализирующаяся на производстве и модернизации оружия и военной техники, в 2021 году он попал в санкционный список СНБО.
"По данным следствия, готовый товар переправлялся на территорию РФ. Там оккупанты осуществляли перераспределение полученной продукции среди своих военных заводов и других объектов ВПК", – сказал Дехтяренко.
Чтобы обойти ограничения, Россия хотела переписать завод на украинское юрлицо и продолжить его работу, отметили в СБУ.
Напомним, СНБО постановил национализировать дочерние компании российских Сбербанка и ВЕБ.РФ.
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