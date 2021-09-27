СБУ заблокировала очередную схему подделки COVID-сертификатов: она работала почти девять месяцев

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.



Согласно сообщению, сделку организовал житель Ивано-Франковской области вместе с сообщницей - жительницей соседнего региона. Свой «офис» они обустроили в помещении одной из туагенций, где арендовали кабинет.



По данным следствия, преступники создавали копии бланков свидетельств о вакцинации на компьютере, распечатывали их, заполняли и свидетельствовали поддельными печатями. "Заказ" отправляли через почтовых операторов, постоянно меняя установочные данные.



Отмечается, свой "бизнес" они начали еще в начале 2021 года. Цена одной фальшивки составляла 1600 грн, а еженедельный прибыль дельцов составляла более 30 тыс. Грн.



Для большей достоверности на подделках отмечалось, что они якобы выданные частными и государственными медицинскими учреждениями Киевской, Волынской, Винницкой и Черивецькои областей.



Правоохранители установили, что участники сделки подыскивали клиентов через турагентство: ими были не только жители Украины, но и иностранцы - граждане РФ и Молдовы.



Во время обысков правоохранители изъяли черновые записи с "клиентской" базой, поддельные справки о негативных ПЦР-тесты, фейковые результаты лабораторных исследований и "международные свидетельства о вакцинации".



В пресс-службе отметили, что организатору преступления пока сообщено о подозрении относительно подделки документов и их сбыт.

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