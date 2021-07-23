СБУ заблокировала незаконный вывоз из Украины агрегатов для военных вертолетов

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Схема" организовал местный житель. Он наладил личные связи в воинских частях и на оборонных предприятиях страны. Именно они стали для мужчины "базой снабжения".

Чтобы скрыть сведения о происхождении и использования оборудования, мужчина вносил недостоверные данные в сопроводительную документацию.

"Товар" предназначался для вывоза в страны постсоветского пространства и азиатского региона. Потенциальных заказчиков злоумышленник искал в интернете.

"В ходе обысков по местам проживания правонарушителя изъято товаров двойного использования почти полмиллиона гривен, а также печати, штампы, поддельную документацию и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины организатору сделки сообщено о подозрении.