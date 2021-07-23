СБУ заблокировала незаконный вывоз из Украины агрегатов для военных вертолетов
Контрразведчики СБУ в Днепре заблокировали канал поставки за рубеж товаров, подлежащих обязательному экспортному контролю
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Схема" организовал местный житель. Он наладил личные связи в воинских частях и на оборонных предприятиях страны. Именно они стали для мужчины "базой снабжения".
Чтобы скрыть сведения о происхождении и использования оборудования, мужчина вносил недостоверные данные в сопроводительную документацию.
"Товар" предназначался для вывоза в страны постсоветского пространства и азиатского региона. Потенциальных заказчиков злоумышленник искал в интернете.
"В ходе обысков по местам проживания правонарушителя изъято товаров двойного использования почти полмиллиона гривен, а также печати, штампы, поддельную документацию и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности", - говорится в сообщении.
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины организатору сделки сообщено о подозрении.
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