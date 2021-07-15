СБУ заблокировала контрабанду в Россию комплектующих к военному вертолету Ми-24
Сотрудники Главного управления внутренней безопасности СБУ заблокировали канал нелегального перемещения в РФ товаров, подлежащих государственному экспортному контролю
Об этом сообщает сайт СБУ.
Правоохранители задержали контрабандистов на территории Харьковской области в нескольких метрах от государственной границы.
Злоумышленники пытались переправить в РФ комплектующие к штурмовой авиации.
Во время задержания у злоумышленников обнаружен "груз" с запчастями к ударному вертолету Ми-24.
Изъятые материалы направлены на экспертизу.
В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности причастных лиц.
Решается вопрос об уведомлении о подозрении организатору контрабандного канала и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
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