СБУ заблокировала активы 174 контрабандных компаний из "списка СНБО"
Служба безопасности Украины заблокировала активы 174 компаниям-фигурантам санкционных списков Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО)
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Согласно сообщению, по инициативе СБУ заблокировано активы 174 компаниям-фигурантам санкционных списков СНБО. В частности, 20 предприятиям, к которым применены санкции, остановлено действие разрешений на брокерскую деятельность, пяти - остановлено разрешения на эксплуатацию таможенных складов, а три предприятия исключены из перечня мест доставки.
Всего, по информации ведомства, за первое полугодие правоохранители оштрафовали нарушителей за контрабанду на 18,7 млн грн, а еще 1,08 млн грн составила сумма дополнительной пошлины, которые те должны заплатить в госбюджет.
Кроме того, за шесть месяцев этого года СБУ изъяла предметов контрабанды и обнаружила нарушений таможенных правил на 207600000 грн. Среди предметов контрабанды - оружие, заборонении вещества, древесина, культурные ценности и тому подобное.
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