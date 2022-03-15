СБУ за сутки задержала 60 коллаборантов
СБУ в течение суток 14 марта задержала 60 коллаборантов и разоблачила 20 вражеских ДРГ в разных регионах
Об этом СБУ сообщила в Telegram.
Так, в Черкасской области сотрудники Службы безопасности задержали информаторку, работавшую на разведку оккупанта. Она передавала фото и видео о расположении военнослужащих и технике ВСУ.
В Луганской области зафиксировано формирование карательных органов.
"В такие населенные пункты, как Марковка, Беловодск и Троицкое, оккупанты привезли так называемых прокуроров из ОРДЛО, которые уже зарекомендовали себя в самопровозглашенной "ЛНР"", - пишет СБУ.
В Кировоградской области мужчина работал в российском информполе: публиковал на форумах антиукраинскую позицию, выражал неуважение к ВСУ.
В Закарпатской области СБУ задержала местного жителя, организовавшего канал незаконной переправки за границу граждан призывного возраста.
Напомним, в Верховной Раде предлагают разрешить национализацию имущества россиян и коллаборантов. Соответствующий законопроект депутаты зарегистрировали 15 марта.
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