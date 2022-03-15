СБУ за сутки задержала 60 коллаборантов

Об этом СБУ сообщила в Telegram.



Так, в Черкасской области сотрудники Службы безопасности задержали информаторку, работавшую на разведку оккупанта. Она передавала фото и видео о расположении военнослужащих и технике ВСУ.



В Луганской области зафиксировано формирование карательных органов.



"В такие населенные пункты, как Марковка, Беловодск и Троицкое, оккупанты привезли так называемых прокуроров из ОРДЛО, которые уже зарекомендовали себя в самопровозглашенной "ЛНР"", - пишет СБУ.



В Кировоградской области мужчина работал в российском информполе: публиковал на форумах антиукраинскую позицию, выражал неуважение к ВСУ.



В Закарпатской области СБУ задержала местного жителя, организовавшего канал незаконной переправки за границу граждан призывного возраста.

Напомним, в Верховной Раде предлагают разрешить национализацию имущества россиян и коллаборантов. Соответствующий законопроект депутаты зарегистрировали 15 марта.