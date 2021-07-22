СБУ за полгода разоблачила три агентурные сети и задержала 18 агентов спецслужб РФ

Об этом передает пресс-служба СБУ.

"В течение первого полугодия 2021 года контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила 3 агентурные сети на территории Донецкой, Луганской, Николаевской и Одесской областей и задержала 18 агентов российских спецслужб", - говорится в сообщении.

Как отмечается, одна из таких сетей выполняла задачи "МГБ ЛНР" в районе проведения операции Объединенных сил. Агенты не только за деньги собирали и передавали своим кураторам разведывательную информацию о расположении и передислокации подразделений ВСУ, но и готовили теракт - отравление военнослужащих в Луганской области химическим веществом.

В общем по материалам контрразведки было открыто 167 уголовных производств по признакам государственной измены, шпионажа и создания террористических организаций. За этот период вступили в силу 59 приговоров суда.

Также контрразведчики СБУ изъяли из незаконного оборота комплектующие к авиатехнике, бронетехнике и зенитно-ракетных комплексов общей стоимостью более 1 млрд грн. Эти товары были переданы Министерству обороны.

В свою очередь, военная контрразведка СБУ разоблачила 21 агента иностранных спецслужб в Украине и еще 14 участников незаконных вооруженных группировок.

В целом она предотвратила нанесение экономического ущерба государству на более 3,8 млрд грн. В частности, заблокировала схему приобретения для нужд Вооруженных Сил Украины устаревшего вооружения по завышенным ценам, растрату 400 млн грн бюджетных средств при заказе опытно-конструкторских работ.

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