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СБУ за июнь заблокировала более 70 кибератак на украинские органы власти

9 июля, 2021 пятница
14:31
Общество хакер

Специалисты СБУ пресекли 76 кибератак на информационные системы органов государственной власти

Об этом передает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, специалисты Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ в июне 2021 года прекратили и нейтрализовали 76 кибератак на информационные системы органов государственной власти.

"Это произошло через анализ более 65000 критических событий информационной безопасности, которые произошли за отчетный месяц (обнаружена кибератака является результатом анализа критических событий информационной безопасности)", - говорится в сообщении.

В основном основными типами обнаруженных киберугроз (хакерских атак) были:

  • Соединение с командно-контрольными серверами (C & C Server)
  • Попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack)
  • Атаки на веб-приложения (Web App Attack)
  • Вредоносное программное обеспечение (Malware)
  • и другие.

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интернет
СБУ
хакеры
кибератаки
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