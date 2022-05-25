СБУ вызвала Яценюка, Турчинова и Авакова на допрос по "угольному" делу

Об этом стало известно из повесток, обнародованных на сайте СБУ.

По документам, Яценюк, Турчинов, Аваков и Тимченко должны были явиться к следователю 19 мая.

Известно, что дело, в рамках которого СБУ намерена опросить чиновников, касается организации незаконных схем поставок угля с временно оккупированных территорий. Топливо покупалось за наличные, поэтому всего пророссийских террористов профинансировали на сумму более 200 миллионов гривен.

Все четверо проходят по делу как свидетели.

"Они проходят в качестве свидетелей и вызываются с целью всестороннего, полного и беспристрастного изучения обстоятельств уголовного производства. Учитывая, что указанные граждане Украины не явились на допрос 19 мая, их вызовут повторно. На этот раз - 30 мая", - рассказали в СБУ в комментарии изданию УП.

Напомним, партия "Европейская Солидарность" назвала заявления Медведчука по адресу Петра Порошенко информационной диверсией в интересах страны-агрессора.

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий назвал обнародование СБУ заявлений Медведчука "позорной спецоперацией, которая совершенно неуместна в военное время" .

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