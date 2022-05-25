СБУ вызвала Яценюка, Турчинова и Авакова на допрос по "угольному" делу
Служба Безопасности Украины вызвала Арсения Яценюка, Александра Турчинова, Арсена Авакова и Максима Тимченко на допрос по "угольному делу"
Об этом стало известно из повесток, обнародованных на сайте СБУ.
По документам, Яценюк, Турчинов, Аваков и Тимченко должны были явиться к следователю 19 мая.
Известно, что дело, в рамках которого СБУ намерена опросить чиновников, касается организации незаконных схем поставок угля с временно оккупированных территорий. Топливо покупалось за наличные, поэтому всего пророссийских террористов профинансировали на сумму более 200 миллионов гривен.
Все четверо проходят по делу как свидетели.
"Они проходят в качестве свидетелей и вызываются с целью всестороннего, полного и беспристрастного изучения обстоятельств уголовного производства. Учитывая, что указанные граждане Украины не явились на допрос 19 мая, их вызовут повторно. На этот раз - 30 мая", - рассказали в СБУ в комментарии изданию УП.
- Напомним, партия "Европейская Солидарность" назвала заявления Медведчука по адресу Петра Порошенко информационной диверсией в интересах страны-агрессора.
- Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий назвал обнародование СБУ заявлений Медведчука "позорной спецоперацией, которая совершенно неуместна в военное время" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.16
Покупка 34.16Продажа 35.71
-
EUR
Покупка 36.06Продажа 38.04
- Актуальное
- Важное