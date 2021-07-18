СБУ вызвала Шойгу и Малофеева для вручения подозрений, - СМИ. КОПИИ повесток
Служба безопасности Украины вызвала министра обороны России Сергея Шойгу для вручения письменного подозрения по ч.3 ст. 27 УК, ч.5 ст. 260 УК (создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей)
Повестку подписал старший следователь Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Тарас Бутенко, передает Еспресо.TV .
Копию соответствующего документа обнародовал портал Главком .
Шойгу должен прибыть 20 июля в Мариуполь. Кроме вручения подозрения, украинские правоохранители хотят провести с ним следственные (процессуальные) действия.
Аналогичную повестку о вызове СБУ подготовила для российского бизнесмена, политика, одного из главных спонсоров "русского мира" Константина Малофеева.
По информации из открытых источников, в мае Офис генпрокурора Украины сообщил генерал-полковнику российских вооруженных сил советнику министра обороны РФ Шойгу о подозрении в пособничестве блокировки воинской части ВМС Вооруженных сил Украины во время оккупации Крыма.
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По данным следствия, в феврале-марта 2014 года подозреваемый осуществлял командование Южным военным округом ВС РФ и организовал окружение бронетранспортерами и блокировку военной части А2272 1-го батальона морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины - одно из самых боеспособных воинских подразделений, способных дать отпор вооруженной агрессии.
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