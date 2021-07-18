СБУ вызвала Шойгу и Малофеева для вручения подозрений, - СМИ. КОПИИ повесток

Повестку подписал старший следователь Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Тарас Бутенко, передает Еспресо.TV .



Копию соответствующего документа обнародовал портал Главком .



Шойгу должен прибыть 20 июля в Мариуполь. Кроме вручения подозрения, украинские правоохранители хотят провести с ним следственные (процессуальные) действия.







Аналогичную повестку о вызове СБУ подготовила для российского бизнесмена, политика, одного из главных спонсоров "русского мира" Константина Малофеева.







По информации из открытых источников, в мае Офис генпрокурора Украины сообщил генерал-полковнику российских вооруженных сил советнику министра обороны РФ Шойгу о подозрении в пособничестве блокировки воинской части ВМС Вооруженных сил Украины во время оккупации Крыма.



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По данным следствия, в феврале-марта 2014 года подозреваемый осуществлял командование Южным военным округом ВС РФ и организовал окружение бронетранспортерами и блокировку военной части А2272 1-го батальона морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины - одно из самых боеспособных воинских подразделений, способных дать отпор вооруженной агрессии.



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