СБУ выявила признаки причастности РФ к кибератаке более чем на 70 госресурсов Украины и рассказала подробности взлома

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



"Сейчас, в конце дня, мы можем с большой вероятностью утверждать, что имела место так называемая supply chain attack, то есть атака из-за цепочки поставок. Злоумышленники сломали инфраструктуру коммерческой компании, которая имела доступ с правами администрирования веб-ресурсов, пострадавших в результате атаки", - говорится в сообщении.



Также специалисты установили, что к хакерской атаке могли быть причастны российские спецслужбы.



"Пока можно говорить, что есть отдельные признаки причастности к инциденту хакерских групп, связанных со спецслужбами РФ", - сообщили в СБУ.



Для локализации проблемы и предотвращения распространения атаки СБУ инициировала отключение ряда критических государственных ресурсов и портал государственных услуг "Дия". При этом мобильное приложение "Дия" работало в штатном режиме. В настоящее время работа большинства ресурсов возобновлена.

"В целом было атаковано более 70 государственных веб-сайтов, 10 из которых подверглись несанкционированному вмешательству. Контент сайтов при этом изменен не был, а утечки персональных данных не произошло", - говорится в сообщении.



Пресс-служба передает, что в выходные 15-16 января специалисты продолжат расследование атаки, чтобы установить заказчиков и ответственных лиц. Все детали задокументируют в рамках уголовного производства, ранее открывшегося СБУ.



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