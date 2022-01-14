СБУ выявила признаки причастности РФ к кибератаке более чем на 70 госресурсов Украины и рассказала подробности взлома
Государственная служба специальной связи и защиты информации, Служба безопасности Украины и Департамент киберполиции установили, что хакеры совершили кибератаку на правительственные учреждения из-за взлома инфраструктуры коммерческой компании
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Сейчас, в конце дня, мы можем с большой вероятностью утверждать, что имела место так называемая supply chain attack, то есть атака из-за цепочки поставок. Злоумышленники сломали инфраструктуру коммерческой компании, которая имела доступ с правами администрирования веб-ресурсов, пострадавших в результате атаки", - говорится в сообщении.
Также специалисты установили, что к хакерской атаке могли быть причастны российские спецслужбы.
"Пока можно говорить, что есть отдельные признаки причастности к инциденту хакерских групп, связанных со спецслужбами РФ", - сообщили в СБУ.
Для локализации проблемы и предотвращения распространения атаки СБУ инициировала отключение ряда критических государственных ресурсов и портал государственных услуг "Дия". При этом мобильное приложение "Дия" работало в штатном режиме. В настоящее время работа большинства ресурсов возобновлена.
"В целом было атаковано более 70 государственных веб-сайтов, 10 из которых подверглись несанкционированному вмешательству. Контент сайтов при этом изменен не был, а утечки персональных данных не произошло", - говорится в сообщении.
Пресс-служба передает, что в выходные 15-16 января специалисты продолжат расследование атаки, чтобы установить заказчиков и ответственных лиц. Все детали задокументируют в рамках уголовного производства, ранее открывшегося СБУ.
- Напомним, в Украине в ночь с 13 на 14 января 2022 года произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства .
- В Госспецсвязи заявили, что во время кибератаки утечки персональных данных не было.
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил кибератаки против сайтов украинских госучреждений и заявил, что комитет ЕС по политике и безопасности и киберподразделения встретятся, чтобы обсудить варианты помощи Украине.
- Заместитель главы Госспецсвязи Виктор Жора назвал кибератаку на сайты украинских государственных учреждений самой мощной за 4 года.
- Глава ОПУ Андрей Ермак заявил, что кибератаки на правительственные сайты могут быть частью внутренней дестабилизации в Украине, и уже есть определенные мнения, кто это сделал.
- Данилов заявил, что на сегодняшний день есть только одна страна, которая могла бы заниматься кибератаками – это Российская Федерация.
- Министр иностранных дел Австрии заявил, что кибератаки могут предшествовать военной агрессии против Украины.
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