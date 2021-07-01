СБУ выманила в Украину и задержала организатора псевдореферендума "ЛНР"

Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы .

Женщина скрывалась от правосудия в России. Впрочем, благодаря спецоперации СБУ удалось инициировать ее приезд на территорию Украины, где женщину задержали.

По данным следствия, злоумышленница возглавляла "избирательную комиссию" во время проведения "референдума" в Попасной.



Она подбирала кандидатуры представителей "участковых комиссий", координировала деятельность, организовывала доставку бюллетеней и контролировала голосование. Злоумышленница также обеспечила подсчет голосов и отправку "бюллетеней" в Луганск.

После освобождения Попасной, злоумышленница сбежала в РФ. Следователи заочно сообщили ей о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и объявили в розыск.

СБУ проверяет причастность фигурантки к другим преступлениям.