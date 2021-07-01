СБУ выманила в Украину и задержала организатора псевдореферендума "ЛНР"
Служба безопасности Украины задержала организатора незаконного "референдума" по созданию псевдогосударственными образования "ЛНР"
Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы .
Женщина скрывалась от правосудия в России. Впрочем, благодаря спецоперации СБУ удалось инициировать ее приезд на территорию Украины, где женщину задержали.
По данным следствия, злоумышленница возглавляла "избирательную комиссию" во время проведения "референдума" в Попасной.
Она подбирала кандидатуры представителей "участковых комиссий", координировала деятельность, организовывала доставку бюллетеней и контролировала голосование. Злоумышленница также обеспечила подсчет голосов и отправку "бюллетеней" в Луганск.
После освобождения Попасной, злоумышленница сбежала в РФ. Следователи заочно сообщили ей о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и объявили в розыск.
СБУ проверяет причастность фигурантки к другим преступлениям.
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