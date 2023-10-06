СБУ выманила из Приднестровья и задержала в Одесской области агента ФСБ

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Враждебной задачей подозреваемого было создать собственную агентурную сеть на юге Украины. С этой целью он пытался дистанционно вербовать жителей Одесской области, в том числе местных правоохранителей.

Для того чтобы вывести преступника на территорию Украины, контрразведчики СБУ ввели в поле его зрения сотрудницу СБУ и создали условия по ее "согласию" на сотрудничество с террористами.

"По сценарию украинской спецслужбы, злоумышленник приехал в Одесскую область, чтобы лично завербовать "кандидатку". Оперативная комбинация СБУ позволила поэтапно задокументировать преступные действия российского агента и задержать его "на горячем", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемым оказался гражданин Украины, выехавший в начале 90-х в Молдову, где участвовал в войне на стороне боевиков так называемой ПМР. Впоследствии он стал снайпером в составе подконтрольного РФ подразделения "внутренних войск Приднестровья". Затем он получил повышение и был назначен командиром группы 17 отряда спецназначения "Эдельвейс" МВД России.

"В 2014 году он прибыл в Одессу для совершения массовых беспорядков в пользу РФ, за что был объявлен в розыск украинскими правоохранителями. Чтобы избежать правосудия, фигурант сбежал в фейковую "ПМР", где в 2019 году для выполнения задач ФСБ был завербован представителями местного". МГБ", - сообщили правоохранители.

Тогда он получил оперативный псевдоним "Скиф", прошел инструктаж, а уже в 2023 году приступить к выполнению враждебных задач. Среди приоритетных направлений его разведывательно-подрывной деятельности был сбор разведданных о дислокации и перемещении сил обороны в прифронтовых районах на юге Украины.

Следователи Службы безопасности сообщили мужчине о подозрении по ч.2 ст.111 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.