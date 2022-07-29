English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией СБУ, ВСУ и разведка требуют от ООН и Красного Креста приехать на место теракта

СБУ, ВСУ и разведка требуют от ООН и Красного Креста приехать на место теракта

29 июля, 2022 пятница
21:09
война с Россией

СБУ, ВСУ и разведка требуют от ООН и Красного Креста приехать на место теракта, потому что они выступили гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных в Оленовке

Об этом сообщает Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Главное Управление разведки Минобороны и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека подготовили совместное заявление относительно массового убийства украинских военнопленных 29 июля 2022 года в пгт Оленовка на временно оккупированной территории Донецкой области.

Как говорится в заявлении, в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии № 210 пгт Оленовка на временно оккупированной территории Донецкой области прогремел взрыв, из-за чего уничтожено здание, где содержались украинские военнопленные. По данным россиян, погибли более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Ни один работник колонии, боевик "ДНР" или российский военный, охранявшие помещение - согласно комментариям российской стороны - в результате взрыва не пострадал. После взрыва Россия обвинила Украину в обстреле исправительной колонии с использованием американского оружия и убийстве украинских военных.

По этому поводу Украина заявляет, что совершенный взрыв является циничным террористическим актом Российской Федерации, военной провокацией и классической false flag operation, целью которой является сокрытие военных преступлений, дискредитация Вооруженных Сил Украины, срыв поставок западного оружия и повышение социальной напряженности в украинском обществе. Вооруженные Силы Украины наносят удары исключительно по российским военным объектам. В частности – складам с топливом, вооружением и боеприпасами, командным пунктам, объектам военной инфраструктуры. И имеют достаточно средств для идентификации целей, включая системы космической разведки. Украина не обстреливала Оленовку.

При посредничестве ООН и Международного комитета Красного Креста 16 мая началась эвакуация защитников Мариуполя с территории завода "Азовсталь", длительное время находившихся в окружении и под ударами российских войск. Формат эвакуации предусматривал установление режима тишины и взятие украинских военных в плен с последующим обменом под гарантии ООН и Международного комитета Красного Креста. Участвующие в переговорах защитники Мариуполя этот формат выбрали и утвердили. 29 июня состоялся первый из запланированных обменов военнопленных, в итоге которого в Украину вернулись 144 защитника, из которых 95 защитников Азовстали.

Следует отметить, что ключевым условием выбранного формата были обязательства российской стороны перед международными организациями сохранить жизнь и здоровье украинских защитников. Данная гарантия была цинично нарушена.

"В ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии пгт Оленовка, - подчеркивают подписанты, - совершено организованное убийство украинских военнопленных. На спланированный характер этого преступления и совершение его российской стороной указывают многие задокументированные доказательства: в частности, умышленный перевод бойцов в новое помещение незадолго до взрыва, анализ характера повреждений и движения взрывной волны, перехват телефонных разговоров боевиков, отсутствие обстрелов в указанном месте и др. Все это не оставляет сомнения: взрыв в Оленовке был российским террористическим актом и грубым нарушением международных договоренностей".

В итоге Украина в лице подписантов заявления выдвинула требование к Организации Объединенных Наций и Международному комитету Красного Креста, выступавшим гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных, немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный РФ. А также направить с инспекцией на место происшествия в Оленовку представителей Организации Объединенных Наций, Международного комитета Красного Креста, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и представителей Объединенного центра по поиску и освобождению пленных.

  • СБУ перехватила разговор оккупантов об обстреле тюрьмы в Оленовке: "Это все обман. Они сами уничтожили казармы, там было 200 человек"
  • 29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке , где содержали украинских пленных. В результате обстрела погибли около 40 человек, еще 130 - ранены. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров признать РФ государством-террористом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Россия
теракт
терроризм
Военные новости
Азовсталь
Читайте также:
затримання, СБУ, НАБУ
27 июля, 2022 среда
Нашли оружие, наличные деньги и пророссийские книги: СБУ и НАБУ задержали руководителя охраны народного депутата
гаубиця M777
Автор Алексей Левков
28 июля, 2022 четверг
ВСУ уничтожают врага не только из современных САУ: какие "сюрпризы" для армии РФ имеет гаубица M777
Автор Татьяна Яворськая
29 июля, 2022 пятница
Герои Украины. "Ехали в одну сторону, дети нам махали руками, а когда возвращались, уже были обуглены тела": 22-летний офицер Антон Карий
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.4
    Покупка 39.4
    Продажа 40.49
  • EUR
    Покупка 39.68
    Продажа 41.08
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
29 июля
22:21
Аналитика
Сергей Згурец
Террористический акт в Еленовке, стягивание сил на Запорожское и Херсонское направления, ракетный террор. Колонка Сергея Згурца
21:48
В США выдвинули обвинение россиянину за вмешательство в американские выборы
21:43
Ирина Верещук
Верещук возглавила штаб по эвакуации жителей Донетчины
21:28
В Грузии разбился спасательный вертолет и параплан, погибли 9 человек
21:22
В Беларуси снова продлили военные учения - до 6 августа
21:21
Путину было неинтересно. Советник президента США по нацбезопасности Салливан о предвоенных попытках США договориться с Россией
21:21
Эксклюзив
На Херсонщине оккупанты в укрепрайоны завозили тысячи единиц техники, а российских военных там около 20 тысяч, - учитель Шишковский
21:09
Украинский фонд стартапов выделяет гранты до $35 тыс. для проектов military-tech
21:08
Валерий Залужный
Мы отомстим России за каждого погибшего или покалеченного, - Залужный
21:06
Красный Крест пытается попасть на место теракта в Оленовке, – представитель МККК
20:56
Мир не признает аннексий. Блинкен побеседовал с Лавровым
20:45
Новым заместителем Кулебы стал Евгений Перебийнис, экс-посол Украины в Чехии
20:38
Надо остановить российское чудовище: Порошенко призвал мир осудить военное преступление в Оленовке
20:28
Эксклюзив
Очевидно, сегодня генпрокурор имеет политические задачи в своей зоне ответственности, - политтехнолог Подорожный
20:27
США ввели санкции против двух россиян и четырех организаций РФ
20:26
Китай снова угрожает США перед поездкой Нэнси Пелоси на Тайвань
20:18
В июле инфляция в ЕС достигла рекордной отметки почти в 9%, - Bloomberg
19:50
НБУ запретил обменникам показывать курс валют на уличных табло
19:44
Украина сможет получить от Канады дополнительные 450 млн канадских долларов
19:35
На фото пожар возле Мариуполя
"Красиво пылает": советник мэра показал большой пожар возле Мариуполя вблизи российских фортификаций и складов
19:35
Офис генпрокурора
В Херсонской области сообщено о подозрении в госизмене трем работникам полиции
19:31
10 судов с зерном готовы к отправке из украинских портов, – министр инфраструктуры
18:59
В Украине проведут Национальный оборонный хакатон для более сплоченной борьбы с Россией в киберпространстве
18:59
Эксклюзив
Белый дом
Белый дом заинтересован в победе Украины и не потребует от Зеленского убрать Ермака, - профессор Айзенберг
18:57
Семь стран НАТО провели совместные воздушные учения над Румынией
18:52
Оккупант пожаловался жене, что российские командиры стреляют своим солдатам по ногам, – перехват разведки
18:50
На фото военная техника ВСУ
ВСУ остановили штурм оккупантов на Авдеевском и Бахмутском направлениях, - Генштаб
18:47
Эксклюзив
Владимир Путин
Турки видят в Путине партнера, с которым нужно работать, а не преступника, - аналитик Габер
18:44
#ДорогиПобеды: Киевстар, "Океан Эльзы" и "Вернись Живым" начали сбор средств для ВСУ
18:34
Часы Гитлера продали на аукционе за $1,1 млн, еврейское сообщество осудило торги
18:32
Обновлено
В результате утреннего ракетного удара по Краматорску погибли два человека, пять человек ранены
18:31
В Крыму Россия проводит скрытую мобилизацию, призывают в армию даже студентов, имеющих отсрочку, – Тамила Ташева
18:25
Украина официально расторгла соглашение с Беларусью о судоходстве по рекам и озерам
18:07
Косово
Частично признанное Косово запрещает въезд по сербским документам
17:56
На фото заседание правительства
Правительство разрешило банкам увеличивать ставку до 20% для кредитов на время военного положения
17:53
СБУ перехватила разговор оккупантов об обстреле тюрьмы в Оленовке: "Это все обман. Они сами уничтожили казармы, там было 200 человек"
17:47
Теракт в Оленовке совершили наемники из ЧВК Вагнера по личной команде их руководителя Пригожина, – разведка
17:42
МИД призвал Международный уголовный суд обратить внимание на пытки и убийства военнопленных украинцев россиянами
17:41
Эксклюзив
Боец ССО: Мы приближаемся к освобождению всех оккупированных территорий
17:39
На фото Денис Шмигаль
В ближайшее время парламент рассмотрит 50 евроинтеграционных законопроектов, - Шмыгаль
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV