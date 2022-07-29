СБУ, ВСУ и разведка требуют от ООН и Красного Креста приехать на место теракта

Об этом сообщает Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Главное Управление разведки Минобороны и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека подготовили совместное заявление относительно массового убийства украинских военнопленных 29 июля 2022 года в пгт Оленовка на временно оккупированной территории Донецкой области.



Как говорится в заявлении, в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии № 210 пгт Оленовка на временно оккупированной территории Донецкой области прогремел взрыв, из-за чего уничтожено здание, где содержались украинские военнопленные. По данным россиян, погибли более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Ни один работник колонии, боевик "ДНР" или российский военный, охранявшие помещение - согласно комментариям российской стороны - в результате взрыва не пострадал. После взрыва Россия обвинила Украину в обстреле исправительной колонии с использованием американского оружия и убийстве украинских военных.

По этому поводу Украина заявляет, что совершенный взрыв является циничным террористическим актом Российской Федерации, военной провокацией и классической false flag operation, целью которой является сокрытие военных преступлений, дискредитация Вооруженных Сил Украины, срыв поставок западного оружия и повышение социальной напряженности в украинском обществе. Вооруженные Силы Украины наносят удары исключительно по российским военным объектам. В частности – складам с топливом, вооружением и боеприпасами, командным пунктам, объектам военной инфраструктуры. И имеют достаточно средств для идентификации целей, включая системы космической разведки. Украина не обстреливала Оленовку.

При посредничестве ООН и Международного комитета Красного Креста 16 мая началась эвакуация защитников Мариуполя с территории завода "Азовсталь", длительное время находившихся в окружении и под ударами российских войск. Формат эвакуации предусматривал установление режима тишины и взятие украинских военных в плен с последующим обменом под гарантии ООН и Международного комитета Красного Креста. Участвующие в переговорах защитники Мариуполя этот формат выбрали и утвердили. 29 июня состоялся первый из запланированных обменов военнопленных, в итоге которого в Украину вернулись 144 защитника, из которых 95 защитников Азовстали.

Следует отметить, что ключевым условием выбранного формата были обязательства российской стороны перед международными организациями сохранить жизнь и здоровье украинских защитников. Данная гарантия была цинично нарушена.

"В ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии пгт Оленовка, - подчеркивают подписанты, - совершено организованное убийство украинских военнопленных. На спланированный характер этого преступления и совершение его российской стороной указывают многие задокументированные доказательства: в частности, умышленный перевод бойцов в новое помещение незадолго до взрыва, анализ характера повреждений и движения взрывной волны, перехват телефонных разговоров боевиков, отсутствие обстрелов в указанном месте и др. Все это не оставляет сомнения: взрыв в Оленовке был российским террористическим актом и грубым нарушением международных договоренностей".

В итоге Украина в лице подписантов заявления выдвинула требование к Организации Объединенных Наций и Международному комитету Красного Креста, выступавшим гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных, немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный РФ. А также направить с инспекцией на место происшествия в Оленовку представителей Организации Объединенных Наций, Международного комитета Красного Креста, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и представителей Объединенного центра по поиску и освобождению пленных.

СБУ перехватила разговор оккупантов об обстреле тюрьмы в Оленовке: "Это все обман. Они сами уничтожили казармы, там было 200 человек"

29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке , где содержали украинских пленных. В результате обстрела погибли около 40 человек, еще 130 - ранены. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров признать РФ государством-террористом.

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