Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По инициативе СБУ заблокирован виртуальный криптогаманец гражданина РФ, который спонсирует российскую войну в Украине. Этот мужчина называет себя волонтером и с самого начала полномасштабного вторжения РФ собирает деньги на нужды армии захватчиков.

К моменту блокировки на счету россиянина накопилась сумма, превышающая более 800 тыс. в гривневом эквиваленте. Эти средства арестованы и решается вопрос об их отслеживании и выводе в украинскую юрисдикцию.

Арест удалось реализовать благодаря доказательной базе, собранной следователями СБУ, и содействию иностранных криптокомпаний.

Установлено, что значительную часть пожертвований злоумышленник направлял военное снаряжение боевикам террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Российскому волонтеру сообщили о подозрении в финансировании терроризма.

Такая же участь ожидает и других российских "волонтеров", спонсирующих войну в Украине.

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