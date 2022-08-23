СБУ впервые удалось заблокировать криптогаманец россиянина, спонсировавшего войну в Украине
СБУ впервые применила механизм блокирования кошельков российских волонтеров, собирающих средства для армии РФ, средства попытаются вывести в украинскую юрисдикцию
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
По инициативе СБУ заблокирован виртуальный криптогаманец гражданина РФ, который спонсирует российскую войну в Украине. Этот мужчина называет себя волонтером и с самого начала полномасштабного вторжения РФ собирает деньги на нужды армии захватчиков.
К моменту блокировки на счету россиянина накопилась сумма, превышающая более 800 тыс. в гривневом эквиваленте. Эти средства арестованы и решается вопрос об их отслеживании и выводе в украинскую юрисдикцию.
Арест удалось реализовать благодаря доказательной базе, собранной следователями СБУ, и содействию иностранных криптокомпаний.
Установлено, что значительную часть пожертвований злоумышленник направлял военное снаряжение боевикам террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Российскому волонтеру сообщили о подозрении в финансировании терроризма.
Такая же участь ожидает и других российских "волонтеров", спонсирующих войну в Украине.
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