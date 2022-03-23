СБУ возбудила дело против российских пропагандистов Киселева и Скабеевой

Об этом сообщает СБУ.

Киселев и Скабеева подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

"Эти лица давно находятся в поле зрения Службы безопасности. Но основанием данного уголовного производства стали их последние действия и призывы к войне в Украине. В частности, в эфире российской мультимедийной онлайн-платформы "Смотрим" Скабеева и Киселев публично призывали к изменению границ территории Украины" , – говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что пропагандисты сознательно оправдывают войну РФ против нашей страны, в ходе которой российские захватчики обстреливают украинские гражданские объекты, убивают мирное население, насилуют женщин и мародерствуют в домах.

Обоим фигурантам уже сообщено о подозрении на украинском и русском языках, в ближайшее время они будут объявлены в международный розыск.

Напомним, 28 февраля Евросоюз опубликовал санкционный список из 26 человек, в который попали российские олигархи и пропагандисты .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb