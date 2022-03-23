СБУ возбудила дело против российских пропагандистов Киселева и Скабеевой
Служба безопасности Украины начала уголовное производство в отношении российских пропагандистов Дмитрия Киселева и Ольги Скабеевой
Об этом сообщает СБУ.
Киселев и Скабеева подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
"Эти лица давно находятся в поле зрения Службы безопасности. Но основанием данного уголовного производства стали их последние действия и призывы к войне в Украине. В частности, в эфире российской мультимедийной онлайн-платформы "Смотрим" Скабеева и Киселев публично призывали к изменению границ территории Украины" , – говорится в сообщении.
В СБУ добавили, что пропагандисты сознательно оправдывают войну РФ против нашей страны, в ходе которой российские захватчики обстреливают украинские гражданские объекты, убивают мирное население, насилуют женщин и мародерствуют в домах.
Обоим фигурантам уже сообщено о подозрении на украинском и русском языках, в ближайшее время они будут объявлены в международный розыск.
- Напомним, 28 февраля Евросоюз опубликовал санкционный список из 26 человек, в который попали российские олигархи и пропагандисты .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.01
-
EUR
Покупка 32.47Продажа 33.29
- Актуальное
- Важное