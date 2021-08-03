СБУ вернула Мининфраструктуры реестр моряков, который ранее захватили рейдеры

Об этом сообщается на сайте ведомства.



Отмечается, что двум злоумышленникам уже сообщено о подозрении.



Сейчас идет работа по восстановлению соответствующих сервисов и вскоре "Электронный кабинет моряка" будет работать в полном объеме.



"Двум агентам, посредникам агентств, которые занимались наймом моряков, сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды для дальнейшей передачи должностным лицам Инспекции по подготовке и дипломированию моряков. Сейчас решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности других причастных лиц", - заявил начальник управления Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк на брифинге.



По словам киберспециалиста, СБУ не просто передала в Минифраструктуры реестр моряков, но и помогает возобновить работу всех функций соответствующих сервисов.



"Таким образом, СБУ сделала все, чтобы исключить коррупцию при получении разрешительных документов моряков. То есть людям не надо будет давать по $3-8 тыс. взятки, как это было раньше. Очень надеюсь, что передача реестра в Министерство сделает невозможными любые схемы в будущем ", - сказал Илья Витюк.

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