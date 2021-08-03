СБУ вернула Мининфраструктуры реестр моряков, который ранее захватили рейдеры
Киберспециалисты СБУ завершили передачу Государственного реестра документов моряков, ранее захваченного посторонними лицами, Министерству инфраструктуры Украины
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что двум злоумышленникам уже сообщено о подозрении.
Сейчас идет работа по восстановлению соответствующих сервисов и вскоре "Электронный кабинет моряка" будет работать в полном объеме.
"Двум агентам, посредникам агентств, которые занимались наймом моряков, сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды для дальнейшей передачи должностным лицам Инспекции по подготовке и дипломированию моряков. Сейчас решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности других причастных лиц", - заявил начальник управления Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк на брифинге.
По словам киберспециалиста, СБУ не просто передала в Минифраструктуры реестр моряков, но и помогает возобновить работу всех функций соответствующих сервисов.
"Таким образом, СБУ сделала все, чтобы исключить коррупцию при получении разрешительных документов моряков. То есть людям не надо будет давать по $3-8 тыс. взятки, как это было раньше. Очень надеюсь, что передача реестра в Министерство сделает невозможными любые схемы в будущем ", - сказал Илья Витюк.
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