СБУ в Украине разоблачила ряд коллаборантов и координатора диверсионных групп оккупантов

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



В Харькове спецназовцы задержали мужчину, который координировал диверсионные группы и террористические группировки «Л/ДНР» в регионе.



В Днепре СБУ задержала коллаборанта, который хотел возглавить оккупационную администрацию. Он собирал данные о работниках объекта критической инфраструктуры Днепра, их политической ориентации и уровне лояльности к РФ.



В Одесской области СБУ со спецслужбой Молдовы разоблачила транснациональную организованную преступную группировку, которая незаконно переправляла украинцев-призывников за границу.



В Полтавской области СБУ выявила коллаборантку, которая агитировала за захват оккупантами украинских городов, и заблокировала ботоферму.



В Ивано-Франковской области разоблачили агитаторшу, которая распространяла антиукраинский контент в соцсетях. А в первый день войны отправила фото ракетных обстрелов аэропорта Ивано-Франковска абоненту с российским номером.

Напомним, 25 марта оккупанты планировали уже вернуться домой: СБУ перехватила разговор российского военного.