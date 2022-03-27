СБУ в Украине разоблачила ряд коллаборантов и координатора диверсионных групп оккупантов
Служба безопасности разоблачила координатора диверсионных групп РФ и коллаборантов в разных областях Украины
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В Харькове спецназовцы задержали мужчину, который координировал диверсионные группы и террористические группировки «Л/ДНР» в регионе.
В Днепре СБУ задержала коллаборанта, который хотел возглавить оккупационную администрацию. Он собирал данные о работниках объекта критической инфраструктуры Днепра, их политической ориентации и уровне лояльности к РФ.
В Одесской области СБУ со спецслужбой Молдовы разоблачила транснациональную организованную преступную группировку, которая незаконно переправляла украинцев-призывников за границу.
В Полтавской области СБУ выявила коллаборантку, которая агитировала за захват оккупантами украинских городов, и заблокировала ботоферму.
В Ивано-Франковской области разоблачили агитаторшу, которая распространяла антиукраинский контент в соцсетях. А в первый день войны отправила фото ракетных обстрелов аэропорта Ивано-Франковска абоненту с российским номером.
- Напомним, 25 марта оккупанты планировали уже вернуться домой: СБУ перехватила разговор российского военного.
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