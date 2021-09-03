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СБУ в Ровенской области разоблачила схему растаможивания "евроблях" на 15 млн грн

3 сентября, 2021 пятница
11:58
Экономика

Служба безопасности Украины в Ровенской области разоблачила схему растаможивания автомобилей на еврономерах, которая за время своего существования нанесла государству 15 млн грн убытков

Об этом сообщила пресс-слжуба СБУ.

Согласно сообщению, СБУ разоблачила должностных лиц таможенных постов "Ровно" и "Дубно" Полесской таможни, в сговоре с "предпринимателями" нанесли государству ущерб на 15 млн грн из-за схему с растаможкой автомобилей.

По данным следствия, представители фирм подавали в таможенные органы документы, содержащие недостоверные сведения о датах производства и первой регистрации автомобилей. Это позволяло злоумышленникам уменьшать коэффициент акцизного сбора в сорок и более раз, а соответственно и существенно снижать НДС.

Таким образом, отметили в пресс служба, убытки бюджета при растаможке только одного грузового автомобиля составляли от 50 до 700 тыс. Грн. Это происходило вследствие злоупотребления служебным положением со стороны таможенников: они не в полном объеме проверяли достоверность представленных документов.

По информации ведомства, в течение 2018-2020 годов по этой схеме должностные лица осуществили таможенное оформление более 300 грузовых автомобилей. По предварительным данным, такие действия таможенников нанесли государству ущерб на более 15 млн грн.

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СБУ
растаможивание
евробляхи
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