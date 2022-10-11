Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"У врага: один "200-й", еще четырех - захвачены в плен. Среди них командир ДРГ, который уже передает СБУ важную развединформацию, в том числе – об устроенных оккупантами застенках украинцев", – говорится в сообщении СБУ.

Напомним, СБУ подтвердила объявление в розыск Медведева, Шойгу, Захаровой и других представителей путинского режима.

В СБУ отмечают , что важной частью плана врага, кроме ракет, является "обстрел" нас фейками и чепухами.