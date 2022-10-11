СБУ в Харьковской области ликвидировала 2 группы ПВК Вагнера
Аэроразведка локации, молниеносный штурм и никаких потерь – таков результат работы спецназовцев ЦСО "А" и Управления СБУ в Харьковской области
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
"У врага: один "200-й", еще четырех - захвачены в плен. Среди них командир ДРГ, который уже передает СБУ важную развединформацию, в том числе – об устроенных оккупантами застенках украинцев", – говорится в сообщении СБУ.
- Напомним, СБУ подтвердила объявление в розыск Медведева, Шойгу, Захаровой и других представителей путинского режима.
- В СБУ отмечают , что важной частью плана врага, кроме ракет, является "обстрел" нас фейками и чепухами.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.33
Покупка 40.33Продажа 41.35
-
EUR
Покупка 38.78Продажа 40.02
- Актуальное
- Важное